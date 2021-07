Drag Race España lo ha revolucionado todo en ATRESplayer PREMIUM. El público y la crítica se han rendido ante la adaptación del formato en nuestro país y han aplaudido de manera unánime al programa, que ya se encuentra en la recta final de la búsqueda de la nueva superestrella drag de nuestro país.

Este domingo, habrá una nueva entrega de Drag Race España en ATRESplayer PREMIUM a partir de las 20:00 horas. Sólo quedan cuatro concursantes en la pugna carrera por llegar a ser la primera superestrella drag española.

Esta semana las reinas volverán a poner a prueba sus habilidades de diseño y confección en un reto donde serán emparejadas con miembros de Madrid Titanes, el primer club de rugby inclusivo de España para hacerles un cambio de imagen drag.

La ganadora de ‘Drag Race Holanda’ Envy Peru se une al jurado titular liderado por Supremme de Luxe y compuesto por la diseñadora Ana Locking y los creadores Javier Calvo y Javier Ambrossi mientras la carrera se dirige a la gran final.

La revolución Drag Race España

Tras la larga espera, el formato Drag Race aterrizó en nuestro país con un apabullante éxito el pasado 30 de mayo, convirtiéndose el pasado domingo en lo más visto del día de la plataforma ATRESplayer PREMIUM.

La versión española de Drag Race está producida por Atresmedia Televisión en colaboración con Buendía Estudios tras haber alcanzado un acuerdo en España con Passion Distribuition a favor de WOW (World of Wonder). Randy Barbato, Fenton Bailey y Tom Campbell son productores ejecutivos de World of Wonder.

Drag Race España revoluciona cada domingo las redes sociales. Sólo en su estreno, el programa logró casi 10 millones de impresiones. Además, logró colocarse como tendencia en Twitter horas antes de su estreno, alcanzando la primera posición durante su emisión y llegando incluso al ranking mundial, unos datos extraordinarios para un contenido de pago.

Más allá de la cantidad, las redes sociales de deshicieron en halagos para el programa. Fueron miles los comentarios que hablaron de lo que les había gustado la primera entrega, alabando el nivel de la producción y comparándolo con las adaptaciones que se ha hecho del formato en otros países. “La mejor adaptación del programa de lejos” o “cumple las expectativas con creces” fueron algunos comentarios que se repitieron a lo largo del domingo.

De manera unánime, la crítica especializada también ha hablado de Drag Race España en ATRESplayer PREMIUM y han valorado muy positivamente la adaptación del formato y que haya mantenido el espíritu de la versión original pero con los toques españoles más característicos.