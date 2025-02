'Dolce vita', el nuevo disco de Amaral que llega tras 27 años de 'tardes manoseando la palabra viernes'

"Recordadme tendida en el río", es como empieza el último adelanto del nuevo álbum de Amaral, tras seis años sin sacar disco en los que han ofrecido muchos conciertos que sufrieron un parón durante la pandemia. Una situación a la que se sumaron asuntos de salud, que sin embargo, no han evitado que, por fin, haya llegado 'Dolce Vita'. Con este nuevo trabajo, el dúo invita a disfrutar del ahora pero sin olvidar todo su legado que es mucho, ya que llevan ya casi tres décadas sobre el escenario.

Desde que sacaron su último álbum, 'Salto al color', en 2019 han pasado cosas, pero este viernes vuelven con un disco grabado entre giras y retrasado por asuntos familiares. "Los fines de semana teníamos concierto", pero entre semana se metían "en el estudio con las canciones nuevas", recuerda Eva, la vocalista, en una entrevista.

'Dolce Vita' nace de la complicidad que dan los años y es que según cuenta Juan, el guitarrista, empezaron "a tocar los dos", se miraron y "Eva empieza a cantar cosas". Pero este álbum también surge de las ganas de reivindicar el ahora, porque "es posible que tú seas así ahora y dentro de dos meses seas de otra manera", explica Eva.

"Tardes manoseando la palabra viernes", decían en aquel tema de 1998. Algo que ya hacen desde hace 27 años y que recuperan "en esta gira", aunque dicen que "eso no se cuenta" porque "es [o ya era] una sorpresa". Como la que se llevaron 'Marta, Sebas Guille y los demás' cuando supieron que "Claudia tuvo un hijo", como también lo hace que lleven casi 30 años siendo nuestra banda sonora.

Unas canciones que Eva asegura que les "dicen mucho que las escuchaban en el coche con sus padres y que las asocian a cuando se iban de vacaciones", algo que dice que es "súper bonito", sobre todo en 'esos días de verano'. Preguntados sobre la clave del éxito ninguno de los saben responder, pero está claro que son de los más exitosos con el 'universo sobre ellos'. Prueba de ello es que leyendo estas líneas hayan sido algunas las melodías que hayan sonado en su mente de forma innata.

Quizás la clave esté en que no lo buscan y que teniéndolo todavía les sorprende: "Es tan alucinante que la gente haya sacado la entrada para un disco que todavía no han escuchado", decía sorprendido Juan, a lo que Eva le asegura que van a hacerlo "estupendamente". Desde aquí, al menos, no caben dudas de que así será.