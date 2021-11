Dani Martín quería tener una banda y viendo el título de una de las canciones de Radio Futura, 'El Canto del Gallo', lo decidió: "Se va a llamar El Canto del Loco". Allá por 1996 lo que no sabía, después de repartir maquetas por las discográficas, es que su banda iba a resonar en la cabeza de todos los jóvenes y adolescentes durante décadas. David Otero, Chema Ruiz, Jandro Velázquez e Iván Ganchegui completaban el puzzle, siendo los dos primeros los únicos que quedaron, junto a Dani Martín, en el grupo los últimos años.

Las colas de sus conciertos daban la vuelta a los pabellones. El Canto del Loco, la banda que empezó soltando las emociones en un garaje, dejó caras pintadas con los nombres de cada uno de los integrantes, gritos que se colaban entre los rombos de las vallas de alambre, millones de llamadas perdidas dedicando letras de canciones que aún no paran de sonar.

Fue en el año 2010 cuando el grupo anunció su separación. Cada uno quiso seguir su carrera en solitario y desde entonces la misma pregunta ha retumbado una y otra vez en los oídos de Dani Martín: "¿Vuelve El Canto del Loco?". El cantante incendió las redes sociales hace poco más de un mes con un vídeo en el que se veía cómo una taxista le hacía esta pregunta, enfocaban la cara de Dani Martín y segundos después la pantalla se iba a negro sin respuesta alguna. Todos nos quedamos en vilo unos días hasta que el hijo de Manolo y Carmen, como él mismo se define, decidió responder en forma de nuevo disco: 'No, no vuelve'. Así se llama también el único tema inédito del nuevo álbum de Dani Martín donde ha reunido diez canciones regrabadas de El Canto del Loco que ya forman parte de la historia del pop español.

Pregunta. - ¿Cuántas veces te sonó el teléfono el día que anunciaste 'No, no vuelve'?

Respuesta. - El mío no lo tiene casi nadie, fue más el teléfono de María (su manager). Fue una idea que se me ocurrió porque es una situación real que me lleva ocurriendo desde hace 12 años. Una pregunta recurrente. En el confinamiento me acerqué a las canciones de 'El Canto' un montón haciendo Instagram Lives y, cuando nos liberamos un poco, reuní a mis músicos en un estudio que tengo en casa y les dije: "Quiero grabar un disco de 'El Canto' y quiero que se llame 'No, no vuelve'". Pero está hecho desde el cariño, en ningún momento desde la chulería ni el enfado. Creo que he tratado las canciones con un amor increíble y le hemos dado una vuelta súper rockera. Quería que no hubiera ningún dueto y que fuera el legado que creo que merecen esas canciones que han formado parte de la vida de un montón de gente.

El Canto del Loco no vuelve, como los amores que tuvimos a los 20 años"

P. - ¿Y por qué no vuelve?

R. - Pues… como no vuelven los amores que tuvimos a los 20 años. 'El Canto' se separó de una forma súper honesta, estando en lo más alto, teniendo un momento económico increíble, y decidimos dar rienda suelta a nuestra inquietud, que era hacer un disco cada uno, sin saber si ese tiempo que nos íbamos a tomar se iba a convertir en eterno o íbamos a volver. La verdad es que nunca nos hemos llamado ninguno de los tres para decirnos: "Oye, ¿volvemos?". Jamás. No ha surgido nunca. Yo tengo mucha relación con Chema (el bajista) por teléfono y nos hablamos. Él está haciendo su movida y me encanta cómo la está haciendo, tiene un talento increíble. Mi primo (David Otero) me parece un tipo lleno de talento también, con una cosa musical tremenda. Él también hizo su homenaje a las canciones de 'El Canto' el año pasado. Y este es el mío. Se lo he dedicado a ellos dentro. Es un disco homenaje a toda la gente que de alguna manera ha formado parte de algo que un día se me ocurrió en el salón de casa de mis padres. Ariel Rot me dijo: "¿Por qué no volvió El Canto del Loco?". Y le dije: "Porque supongo que nos ha ido bien en solitario a cada uno y porque somos felices haciendo lo que estamos haciendo". Hacer una gira por dinero para mí sería difícil, no me sentiría honesto. A lo mejor dentro de cinco años nos ves haciendo una gira que se llama 'Sí, sí vuelve' y tendré que tragarme mis palabras (se ríe). Es como dar un beso a alguien, ¿sabes? Yo no me podría dar un beso con alguien a día de hoy por quien no sienta algo súper especial. Subirse a un escenario y defender algo teniendo a unos compañeros al lado tiene que ser porque realmente lo sientas.

P. - Entre todas las canciones de 'El Canto', ¿por qué escogiste estas diez?

R. - Si tú abres el armario de tu vida y ves la ropa que te ponías con 20 años seguramente habría algunas prendas que te generarían ternura, risa… y las apartarías, incluso las regalarías. Pero hay otras que te seguirías poniendo y que siguen estando de moda. Pues a mí me ha pasado lo mismo con las canciones, con los textos que escribí, con las melodías que hicimos… Me sigo sintiendo identificado con 'Peter Pan', con 'La suerte de mi vida', con 'Puede ser'… Pero no me veo cantando 'La madre de José'. Están las que tenían que estar y las que cuando estaba delante del micro me salían del corazón.

P. - Es un disco para sentarse a ver fotos de recuerdos bonitos

R. - Creo que en el momento que hemos vivido con la pandemia, el confinamiento, lo que acabas de decir es lo que ha pasado. Estas canciones te trasladan y son la banda sonora de un montón de momentos de tu vida y creo que ahora mismo nos apetece revivir todos esos momentos en los que fuimos felices, en los que teníamos un primer amor, o sentías algo por alguien, aquel concierto al que fuiste… Para mí este disco significa un poco lo que creo que nos merecemos, el regalo de volverlas a cantar todas y de juntarnos en directo. El otro día en Valencia fue mágico ver otra vez a la gente de pie cantando todo y disfrutando.

P. - ¿Alguna vez le has dicho a alguien: "He escrito esta canción pensando en ti"?

R. - Sí, claro. Para mí, las mujeres en mi vida creativa han sido súper importantes: mi hermana, mi madre… El otro día conté en un programa de televisión que 'Peter Pan' hablaba del momento en el que compartí mi vida con Patricia Conde y donde creía que me había llegado la madurez. Le decía a Carlos del Amor: "Ella te puede corroborar que es absolutamente falso" (sonríe). Escribir canciones a la gente con la que has compartido tu vida es lo más bonito porque es de verdad.

Escribiendo 'Una foto en blanco y negro' pensaba en una persona que llegara y me 'volara' la cabeza"

P. - ¿Y en quién pensabas cuando escribiste 'Una foto en blanco y negro'?

R. - En la idealización del amor. En una pareja dándose la mano caminando por Nueva York o por París… En lo que siempre he deseado: llegar a vivir ese amor donde va pasando el tiempo y esa foto siempre sigue viva. Eso es 'Una foto en blanco y negro'. Pensaba en una persona que llegara y me 'volara' la cabeza. Creo que es una canción súper al día porque me encantaría que me pasara eso.

P. - En la canción regrabada de 'Qué caro es el tiempo' dices ahora "Esa chica que aún ME encanta"…

R. - Había una chica de la adolescencia que era ese amor platónico con quien nunca consigues estar porque tienes su misma edad y ella se fija en chicos más mayores… Me gustó durante muchísimo tiempo y nunca estuve con ella. Todo es real en mis canciones, excepto en 'La madre de José'. Todas mis canciones son reales.

P. - ¿Y ella sabe esto?

R. - No, ella no lo sabe. Tiene hijos y la hostia (dice entre risas). Ella no se fijaba en mí.

P. - Eres un romántico…

R. - Pues sí. Soy un romántico y he sido un 'cagao' para traspasar la barrera a la realidad del amor. Siempre me he quedado ahí en los preámbulos de las mariposas , con miedo al compromiso… Llevo un año y medio trabajando en ello y creo que estoy en un buen momento para dar algunos pasos en mi vida. Va quedando cada vez menos tiempo. Tengo 44 años ya, ¿eh? Hace nada tenía 24…

"Nuestras madres venían a la cola para traernos los bocadillos y para llevarse la guitarra", cuenta a laSexta.com una condicional de El Canto del Loco. Los seguidores de la banda de Dani Martín desgastaban sus voces entonando los estribillos que sonarían horas más tarde en directo. En sus cinturones, habían ordenado las tachuelas con las siglas ECDL. Llenaban cartulinas con las frases que la misma generación repetía en los nicks de Messenger y sus zapatillas pisaban una y otra vez los bajos, rotos, de los pantalones. Daban al pause en el discman, se quitaban un casco y cuando ya lo habían colocado en la oreja del de al lado pulsaban de nuevo el play: "El Canto del Loco tiene eso que tú no tenías"…

P. - ¿Qué era eso que solo tenía El Canto del Loco?

R. - Para mí tenía lo que tenían Los Ronaldos, un descaro, una cosa encima del escenario… No éramos los mejores músicos tocando, pero sí que sonábamos a nosotros. Si el batería hubiese tocado mejor no habríamos sonado a El Canto del Loco, si el bajista hubiera tocado mejor, igual… Si mi primo hubiese sido el mejor guitarrista del mundo desde el principio, o yo hubiese cantado bien desde el principio, tampoco habríamos sonado a lo que éramos. Teníamos eso que no tenía nadie más. No quiero decir que fuéramos los mejores, pero éramos nosotros y eso es muy difícil.

P. - ¿Y te quitó algo ECDL?

R. - No, me lo dio todo. Me ha hecho aprender lo que no quería en mi vida, me ha enseñado qué me gusta y qué no de esta industria, que la música es mi vida… Me lo ha dado todo. Me ha quitado irme de vacaciones con mis colegas muchos años porque tocábamos un montón y nunca tenía vacaciones, pero yo estoy hoy aquí gracias a El Canto del Loco y gracias a todo lo que me pasó.

Los seguidores más fieles, el club de fans de 'El Canto'

El Canto del Loco creó una comunidad con su club de fans. En una época en la que no existían las redes sociales, sus fans compartían impresiones sobre las canciones, se conocían, y quedaban en los próximos conciertos a través de un foro que fue cambiando de color según iban sacando nuevos discos. Un ambiente muy sano que contaba con el apoyo, e incluso la amistad, de todos los integrantes del grupo.

P. - ¿Conocíais vosotros este foro?

R. - Era lo que ahora sería Twitter o Instagram. Era un foro en nuestra página web que dependiendo del disco iba cambiando de color. Empezó siendo el foro azul, luego el foro rosa, el foro verde y luego ya vinieron las redes sociales. Sigo teniendo amistad con gente de Málaga, Madrid… Siguen viniendo a los conciertos, ahora muchos lo hacen con sus hijos… Hay gente que se ha conocido en nuestros conciertos y ahora son pareja… Es súper bonito y sí, es verdad que había un ambiente muy sano. De repente nos enterábamos de que había en el Palau Sant Jordi 200 personas haciendo noche y aparecíamos con 200 bocadillos. Cuando terminábamos nos quedábamos a firmar a la gente que estaba esperando. Yo creo que todo eso creó también ese vínculo entre los fans y nosotros. Lo importante es que lo hacíamos porque nos salía y nos apetecía.

P. - Uno de vuestros seguidores empezó a trabajar contigo, ¿no?

R. - ¡Trabaja, trabaja! Javi lleva todo el departamento de Administración y es el Road Manager de los músicos. Además, siente el proyecto de una manera súper personal.

P. - Me han contado que os regalaron una estrella

R. - Sí, hace muchos años. No me acuerdo de todos los nombres, pero sé que Angy (una de sus fans) estaba en el ajo. Nos regalaron una estrella en el cielo que se llama El Canto del Loco. Tengo enmarcado el certificado de autenticidad.

P. - ¿Qué le dirías ahora al cantante de El Canto Del Loco?

Que hiciera todo como lo hizo. Y felicidades, porque me ha traído hasta aquí y me ha enseñado muchas cosas.

El cartel de 'entradas agotadas' lo ha colgado cinco veces en el Wizink Center de Madrid con la actual gira 'Qué caro es el tiempo'. Dani Martín se muestra agradecido y no entiende por qué le sigue pasando esto "22 años después". Y es que, aunque su banda no vuelva, El Canto del Loco sigue brillando en el firmamento. Qué visionarias las que bautizaron esa estrella...