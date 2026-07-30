Jared Leto niega las acusaciones de cuatro mujeres de agresión sexual: "Jamás he agredido a nadie"

Los detalles La 'BBC' recoge el testimonio de cuatro víctimas que acusan al actor estadounidense de comportamiento sexual inapropiado entre 2002 y 2016. Las chicas tenían entonces entre 17 y 19 años.

Jared Leto, actor estadounidense de 54 años, ha sido acusado por cuatro mujeres de comportamiento sexual inapropiado entre 2002 y 2016, cuando eran adolescentes. Leto niega rotundamente las acusaciones presentadas en un documental de la BBC titulado "Jared Leto: El oscuro secreto de Hollywood". Las mujeres, que tenían entre 16 y 19 años durante los supuestos incidentes, acusan al actor de agresión sexual y violación de menores, además de usar lenguaje explícito. El documental incluye testimonios de personas que trabajaron con Leto y presenta fotos y mensajes que respaldan las acusaciones. Leto ha destacado en el cine desde los años 90, ganando un Óscar por "Dallas Buyers Club".

Jared Leto ha salido a la palestra después de que cuatro mujeres le hayan acusado de comportamiento sexual inapropiado entre 2002 y 2016, cuando ellas eran adolescentes.

El actor estadounidense, de 54 años, ha negado de pleno las informaciones lanzadas por la 'BBC', que ha creado un programa especial con el testimonio de las víctimas, 'Jared Leto: El oscuro secreto de Hollywood'.

"Jamás he agredido sexualmente a nadie en toda mi vida. Estas acusaciones son absoluta y categóricamente falsas", decía el intérprete este miércoles en un comunicado enviado a la revista estadounidense 'People'.

Según la cadena, cuatro mujeres acusan al actor, ganador de un Oscar y líder de la banda '30 seconds to Mars', de conducta sexual delictiva cuando ellas eran adolescentes.

En el documental, que será emitido este jueves por la emisora británica, varias mujeres afirman que el actor tuvo un comportamiento sexual inapropiado con ellas.

De acuerdo con la 'BBC', los incidentes habrían ocurrido entre 2002 y 2016, cuando el actor tenía entre 30 y 40 años. Las mujeres le acusan de agresión sexual y violación de menores, así como del uso de lenguaje explícito e inapropiado hacia adolescentes, de acuerdo con el documental, que incluye además testimonios de dos personas que trabajaron con la banda de Leto.

Entre 17 y 19 años

En concreto, una de las mujeres afirmó haber sufrido una agresión sexual en el baño de un motel cuando tenía 17 años, en tanto que otra relató que la estrella de Hollywood la amenazó con una agresión sexual cuando tenía 19 años, tras haberse quedado a solas inesperadamente con él en una habitación de hotel.

Una tercera describió haber mantenido relaciones sexuales con la estrella en California cuando tenía 17 años, lo cual se clasificaría legalmente como abuso sexual a una menor, y una cuarta mujer dijo haber sido objeto de manipulación por parte de Leto, ya que el actor se valió de su fama para hacerle repetidas llamadas de contenido sexual explícito cuando ella tenía 16 años.

La emisora afirma haber visto fotos y mensajes que respaldan las historias de las mujeres, así como testimonios corroborados por amigos y familiares. Leto ha tenido una actuación destacada desde la década de 1990 y ganó un Óscar como actor de reparto en la película 'Dallas buyers club' ('El club de los desahuciados' en Hispanoamérica).

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