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El público celebró la buena acústica del recinto

Diez mil personas viajan en el tiempo con Pet Shop Boys en el Roig Arena de Valencia

Los detalles Los británicos y su público tuvieron a un gran aliado, el propio recinto, el Roig Arena, que acogió a 10.000 espectadores entregados al mejor tecno pop.

El dúo británico Pet Shop Boys actuó anoche en el Roig Arena.

Lo malo de ser una leyenda es que hay que estar a la altura de las expectativas, aunque, lo bueno, es que los Pet Shop Boys saben cómo hacerlo de sobra.

"Han sabido mantenerse con el tiempo", asegura un grupo de fans a la salida del concierto.

Diez mil personas viajaron la noche del jueves al mejor tecno pop en Valencia. "Me ha transportado en el tiempo. He vuelto a los años 80", comenta otro fan.

Los británicos en el escenario y su público tuvieron un grandísimo aliado, el propio recinto, el Roig Arena. "Es un recinto espectacular. Está muy bien y está muy fresquito", cuenta una fan. "El recinto es espectacular", dice otro asistente al concierto.

El Roig Arena es nuevo en el circuito de conciertos. "El recinto es de una acústica y una visión fantástica. Nos ha encantado", comentan algunos asistentes.

Algunos, incluso, ya lo piden como parada obligatoria: "El sonido que tiene esto es para que traigan aquí grandes grupos porque lo merece"

Todo un regalo para los amantes de la música en directo.

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