Jared Leto, acusado de violencia sexual: cuatro mujeres lo denuncian por delitos cuando eran adolescentes

'Jared Leto: el oscuro secreto de Hollywood' es un documental de la británica BBC para el que una decena de mujeres han hablado, nueve de ellas contando su historia por primera vez.

"Ocurrió hace 25 años... y se ha salido con la suya": son las palabras de una de las diez mujeres entrevistadas en el documental 'Jared Leto: el oscuro secreto de Hollywood', en el que cuatro de ellas lo denuncian directamente por diferentes agresiones sexuales cuando aún eran adolescentes. Las denuncias contra el actor y músico, que actualmente tiene 54 años, han sido contrastadas con testimonios de otras personas.

Entre ellas, están varios hombres que trabajaron con el grupo 30 Seconds to Mars, que relatan lo incómodo que se sentía el personal cuando Leto interactuaba con adolescentes: "Creo que todos pensábamos que la diferencia de edad era muy grande", asegura uno de ellos. Las cuatro denuncias contra Leto son de mujeres que vivieron situaciones complicadas con el estadounidense cuando aún eran adolescentes.

Una de ellas asegura que fue agredida sexualmente en el baño de un motel cuando tenía 17 años; otra denuncia que fue manipulada, abusando Leto de su popularidad, y que recibía contenido sexual explícito en llamadas telefónicas cuando sólo contaba con 16 años. Esta recibió un documento de confidencialidad, que se negó a firmar, que le vetaba hablar sobre su relación con Leto.

Otra reconoce que tuvo relaciones sexuales con él con 17 años, cuando la edad de consentimiento sexual en el estado de California es de 18 años. Una detrás de otra. Todas ellas sitúan estos comportamientos entre 2002 y 2016, cuando tenía entre 30 y 40 años. Aunque la BBC se quiso poner en contacto con el actor y músico, no obtuvieron respuestas.

No obstante, una vez emitido el documental, el artista envió un comunicado a la cadena británica negando todas estas acusaciones: "Nunca he agredido sexualmente a nadie en toda mi vida. Estas acusaciones son absoluta y categóricamente falsas".