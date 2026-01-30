Cuartos de final del COAC 2026 | Agrupaciones y orden de actuaciones, día por día

54 agrupaciones han pasado a la segunda fase del certamen, dos menos del máximo que podrían hacerlo. Con un día de descanso en medio, los cuartos de final arrancan el viernes 30 de enero.

Después de varias semanas, la fase preliminar del COAC ha llegado a su fin, y para muchos, el Concurso de Agrupaciones Carnavalescas realmente empieza aquí. El Gran Teatro Falla ya está caldeado, desde que comenzó el COAC el pasado 11 de enero, pero ahora ha llegado en el momento en el que las agrupaciones lo tienen que dar todo para seguir avanzando en el certamen. Es precisamente en esta fase donde muchas agrupaciones sacan toda su artillería, con el fin de dejar fuera a sus competidores e ir ganándose su espacio de cara a la Gran Final, que se celebra el 14 de febrero.

Este año, la fase de cuartos de final viene con una de las novedades más importantes: el cambio en el momento de inicio del arrastre de puntos. Históricamente, las agrupaciones que pasaban a cuartos de final lo hacían con la tranquilidad de empezar de cero, porque el arrastre de puntos no comenzaba hasta esta fase. En 2026, sin embargo, los grupos que están ya en la siguiente fase comenzarán con las puntuaciones oficiales que el jurado del COAC le hayan adjudicado en la fase preliminar. Puede que no sea dramático, pero en algunos casos puede hacer daño, como le ocurre a la comparsa DSAS3, que en la clasificatoria fue sancionada con 5 puntos por excederse en el tiempo de actuación.

Con un día de descanso desde que terminó la clasificatoria, el viernes 30 de enero empieza esta fase, que dura exactamente una semana: siete sesiones, hasta el 5 de febrero, en las que las 54 agrupaciones irán subiéndose, una a una, por las tablas del Gran Falla, para sacar la artillería pesada y hacerse, ya no sólo con el aplauso del público gaditano, sino también con la buena crítica del jurado. Este es el calendario de actuaciones y orden en el que irán apareciendo las comparsas, chirigotas, coros y cuartetos en esta segunda fase del concurso:

1.ª sesión de cuartos de final: viernes 30 de enero

El sindicato

La palabra de Cádiz

El despertar de la fuerza. Abre el ojete

Los hombres de Paco

Dame Veneno

Los semicuraos

El desguace

Los Camerún de la Isla

2.ª sesión de cuartos de final: sábado 31 de enero

La ciudad perfecta

Nos hemos venío' arriba

Crónica de una muerte más que anunciada

El manicomio

ADN

La camorra

Seguimos cayendo mal

La marea

3.ª sesión de cuartos de final: domingo 1 de febrero

El reino de los cielos

Los Robin

Los latin king (de la calle Paskín)

Las muñecas

La carnicería

Una chirigota en teoría

El hombre de hojalata

Los Cadisapiens (la involución)

4.ª sesión de cuartos de final: lunes 2 de febrero

Las mil maravillas

El patriota

Los antiguos

Los humanos

La purga: los que no pasan

Los locos

Los niños con nombre

OBDC, me quedo contigo!

5.ª sesión de cuartos de final: martes 3 de febrero

La esencia

Los jorobados

¡Que no vengan!

Los Compay

Los hijos de Cádiz

Piensa mal y acertarás (los desconfiaos')

El jovencito Frankenstein

Los Muerting Planner, una chirigota pa' to' tus muertos

6.ª sesión de cuartos de final: miércoles 4 de febrero

¡Qué pechá' de paja!

Los amish del mono, fuimos a por piononos (la decepción)

Los pájaros carpinteros

Los que van a coger papas

DSAS3

Los camper del sur

La Carne-vale

7.ª sesión de cuartos de final: jueves 5 de febrero

Los mentirosos

Los invisibles

L@s quince en las algas

La biblioteca

Los que la tienen de mármol

La condená'

Ssshhhhh!!!

