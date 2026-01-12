Así van las puntuaciones del COAC de 2026: fase de preliminares

En la primera fase del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas (COAC) de Cádiz participan las 124 agrupaciones inscritas. Consulta las puntuaciones de los jurados alternativos del Carnaval de Cádiz de 2026.

Al lío fue el coro que inauguró el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas (COAC) de Cádiz de 2026, el domingo 11 de enero, una jornada en la que siete agrupaciones se subieron al escenario del Gran Teatro Falla para mostrar a Cádiz y al resto del mundo su capacidad de hacer humor. Un coro, tres comparsas y tres chirigotas participaron en la primera de una larga lista de sesiones: la fase preliminar se extiende hasta el 27 de enero, cuando se conocerán las agrupaciones que pasarán a cuartos de final.

Y aunque las puntuaciones oficiales no se conocerán hasta entonces —y sólo de las que no pasen a cuartos—, los jurados alternativos van puntuándolas, a su manera, en lo que se dibuja como un termómetro del Carnaval de Cádiz. No necesariamente los criterios de los jurados no oficiales coinciden con los del COAC, pero sí muestran cuáles de las agrupaciones levantan más interés. Para ver este proceso, desde laSexta.com atendemos a las puntuaciones de los jurados no oficiales de los diarios gaditanos Bahía de Cádiz y Diario de Cádiz, separados por tipo de agrupación, por lo que en las siguientes tablas podrás ir viendo cuántos puntos reciben las chirigotas, comparsas, cuartetos y coros de cara a la siguiente fase:

