COAC 2026 | Las puntuaciones oficiales de chirigotas, comparsas, coros y cuartetos que no pasan de la fase preliminar

Siguiendo el funcionamiento del certamen, el jurado del COAC ha hecho públicas las puntuaciones oficiales de las agrupaciones que no han alcanzado los puntos necesarios para pasar a los cuartos de final.

El primer cribado del Carnaval de Cádiz ya ha tenido lugar. Después de la última sesión del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas (COAC) de Cádiz de este año, que ha sido la novena (que se había suspendido tras el accidente ferroviario de Adamuz), el jurado oficial del COAC ha anunciado la lista de las agrupaciones que sí pasan a los cuartos de final y ha hecho públicas las puntuaciones de los que se han quedado en esta semifinal.

La primera fase, clasificatoria, arrancó el 11 de enero y después de casi tres semanas de actuaciones, día tras día, un total de 54 grupos han alcanzado los puntos suficientes para saltar de fase: 10 coros, 20 comparsas, 20 chirigotas y sólo cuatro de los seis cuartetos que podían hacerlo. Entre los que siguen participando en el certamen no está, por ejemplo, la comparsa que modificó su repertorio a pocas horas de su actuación para dedicársela a las víctimas de Adamuz (Los mariposas).

En la modalidad de cuartetos, sólo cuatro han conseguido la puntuación mínima del jurado para poder seguir de fase. A los cuartos de final, según se recoge en las bases del concurso, sólo pueden acceder seis cuartetos, pero lo cierto es que muchas veces no se alcanzan los mínimos, ya que es la modalidad menos numerosa del certamen, ya no sólo en número de participantes sino en participación. Este año, por ejemplo, sólo han participado siete.

En cuanto a los coros, el de nueva formación Los caletarios, que con Felipe Marín, Kiko Álvarez y Nene Cheza llevaron al Gran Falla de Cádiz una fuerte defensa del gaditanismo como buenos soldados de La Caleta, ha sido el que ha marcado el corte entre los que sí y los que no. Detrás de los 20 que sí han logrado avanzar a la siguiente fase se han quedado estos, con 176,19, unos 12 puntos de los que le concedió el jurado alternativo del Bahía de Cádiz y con algo más de diferencia, de unos 24 puntos, con respecto a los puntos del jurado no oficial del Diario de Cádiz.

La comparsa de Eu Sosa y Fran Millán, desde Isla Cristina (Huelva), se quedó a las puertas: rozando los 200 puntos, Mindundi marcó esta puerta de entrada a la fase de cuartos de final. Tampoco acertaron con su puntuación los jurados alternativos: el Bahía de Cádiz le dio 15 puntos menos que el jurado oficial, mientras que los jueces del Diario se alejaron bastante más, casi 30 puntos de diferencia.

En la modalidad de chirigotas, fue la de Víctor Jurado, Vitote, la que se quedó a las puertas de entrar en la siguiente fase. Las bodas de plata obtuvo 180,16 puntos, cinco más que la siguiente agrupación, pero menos (no sabemos cuántos) que la chirigota que ha entrado en cuartos en la posición 20.ª. Como era de esperar, Los legías con G han quedado en última posición, con 50,23 puntos, uno de los dos únicos grupos de la modalidad que no alcanzaron ni los 100 puntos: la chirigota de Tenerife fue duramente criticada, por no haber entendido el Carnaval de Cádiz y no haber adaptado su fórmula, de murga tinerfeña, a la chirigota gaditana.

