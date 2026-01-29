COAC 2026 | Orden de las actuaciones de la 2.ª semifinal juvenil del Carnaval de Cádiz

La cantera del Carnaval es una pieza clave del concurso, y gracias a ellos el certamen de adultos ha podido modificar su calendario para suspender una sesión en señal de luto por el accidente de Adamuz (Córdoba).

Este jueves, 29 de enero, es día de descanso para los adultos, pero continúa lo fuerte para los más jóvenes, porque el Carnaval de Cádiz es cosa de todos. Hoy tiene lugar lo que podría decirse que es la única sesión de la semifinal del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas (COAC) de Cádiz que se celebra como debería, sin cambios: el Gran Teatro Falla abre sus puertas por la tarde para que den comienzo las actuaciones a las 17:00h. La sesión de ayer y la de mañana son más cortas y su horario de inicio ha tenido que ser modificado, adelantado a las 16:00h, para que el certamen de adultos pueda celebrarse a partir de las 20:30h.

Todo esto, por supuesto, gracias a la solidaridad de la cantera del Carnaval, que gracias a modificar su agenda el COAC de adultos pudo suspender la sesión correspondiente al día después del accidente de Adamuz (Córdoba), en señal de luto, y 'encajarla' al final de la fase preliminar. A costa de que los jóvenes también modificaran su calendario. Y después de la primera 'media' sesión de ayer, llega la de este jueves, 29 de enero, que es ya más completa y con todas las actuaciones programadas.

Orden de actuación del COAC juvenil - Semifinal