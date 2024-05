Cuatro estrofas y tres estribillos fueron suficiente para que Massiel lograse un primer premio en Eurovisión. Pero cuando esto ocurrió, España ya llevaba siete años participando en el certamen musical. Lo de España con Eurovisión no fue llegar y besar el santo precisamente. La primera vez que participó fue en 1961, cuando el concurso celebraba su sexta edición. Entonces, Conchita Bautista, una joven sevillana de 24 años, entonó desde Cannes el mítico Estando contigo consiguiendo una novena posición. Cuatro años más tarde, repitió como representante. Esta vez desde Italia con un ¡Qué bueno, qué bueno!, tema que quedó en un decimoquinto puesto, siendo el peor registrado hasta el momento.

Lo de llevar el mismo representante a Eurovisión se estilaba entonces, pues la joven Conchita no fue la única en acudir al concurso en dos ocasiones. Raphael se subió al escenario eurovisivo los dos años siguientes, en 1966 y 1967. En la primera ocasión se hizo con un séptimo puesto gracias a su Yo soy aquel y en la segunda logró una sexta posición, al entonar Hablemos de amor en Viena. Pero las dos actuaciones quedaron en un segundo plano cuando en 1968 Massiel logró el primer primer premio de España en Eurovisión. Esta primera vez estuvo marcada por un cambio de planes de última hora. Lo cierto es que Massiel no iba a ser la representante de España en un primer momento sino que la responsabilidad iba a recaer en el cantante catalán Joan Manuel Serrat. Sin embargo, el artista pero tuvo que renunciar a cantar dos semanas antes del certamen por no poder hacerlo en catalán.

Tras el triunfo de Massiel, un año después, el país revalidó el galardón de la mano de Salomé, con el tema Vivo cantando. España marcó entonces un récord: el de ser el primer país en ganar dos veces seguidas Eurovisión. Pero aquí hay un 'pequeño' matiz. Resulta que en el año 1969 hubo cuatro países ganadores. Ese año el certamen se celebró en Madrid por primera vez, dado que el año anterior España se hizo con el primer puesto. Fue una celebración de primeras veces en la que, por primera vez, hubo cuatro ganadores al empatar cuatro países en puntuaciones. Francia, Países Bajos, España y Reino Unido consiguieron 18 puntos y todos fueron declarados ganadores.

Desde aquella ocasión, España no ha vuelto a llevarse la medalla del primer premio, aunque sí que se ha quedado cerca. Karina rozó el primer puesto con En un mundo nuevo en 1971. También se quedó a las puertas Mocedades con Eres tú, en 1973; Betty Missiego, seis años más tarde con Tu canción y Anabel Conde con Vuelve conmigo, en el 1995. Así, la última ' alegría' más cercana fue la de Chanel Terrero el año pasado, cuando su Slomo consiguió un tercer puesto, posición que España solo había ocupado una vez de la mano de Bravo con Lady, lady. El 'chanelazo' ha pasado a la historia. Habrá que esperar al domingo para comprobar si Nebulossa vuelve a dar otro resultado histórico. No será por amuletos.