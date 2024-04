No hay buenos pronósticos sobre la posición en la que quedará Nebulossa en Eurovisión, la canción que representará a España no entra dentro de las diez primeras y estaría en la posición 21 de 26. Aunque el propio grupo ya reconoció que su objetivo no era ganar, ya que hay algunas canciones que están ya muy bien posicionadas.

La primera clasificada sería Suiza con la canción 'The Code' del rapero Nemo que apoya un 26% de los eurofans, seguida de Croacia que obtendría un 19% con su tema 'Rim Tim Tagi Dim' del cantante Baby Lasagna. En tercera posición quedaría Países Bajos con su canción 'Europapa' de Joost Klein al que apoyan un 13%.

Alfonso Arús destaca que le ha gustado mucho el título de la canción de Croacia. Tatiana Arús destaca que el país balcánico desde el minuto uno está siendo uno de los grandes favoritos. Habrá que ver del 7 al 11 de mayo si se cumplen las apuestas en Malmö.