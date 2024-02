Se podría decir que no hay Carnaval sin que una de las agrupaciones haga referencia, de un modo u otro, al tradicional pique entre gaditanos y sevillanos. Y el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas (COAC) de este año no iba a ser menos. El coro 'Los iluminados', que ha ido pasando de fase en fase hasta colocarse en la cabeza del ranking a un día de que termine la semifinal, ha aprovechado este histórico rifirrafe entre convecinos para hacer referencia a las protestas de agricultores que están cortando las carreteras en diferentes puntos del país. Eso sí, con mucha sorna.

Después de algunas referencias a Sergio Ramos, actualmente jugador del Sevilla. "Sshh... En verdad, una cosita. Yo apoyo la huelga de agricultores y las de los tractoristas que hoy aquí no ha sido en vano... porque gracias a la huelga hay hoy aquí menos sevillanos". Ha sido solo una frase en mitad del repertorio, pero ha conseguido provocar las carcajadas de todos los presentes en el Gran Teatro Falla, donde se desarrolla el COAC desde principios de enero.

Si bien hasta que termine la fase el COAC no hace públicos los puntos que recibe cada agrupación, los jurados alternativos y no oficiales de los diferentes medios regionales van dando sus puntuaciones a chirigotas, comparsas, coros y cuartetos para, al final de cada fase, descartar a los que no alcancen los suficientes y dar paso a la siguiente fase a los que sí lo hagan. En esta ocasión, las 30 agrupaciones que quedan se juegan el pase a la final, y aunque los jurados alternativos poco o nada tienen que ver con los jurados oficiales, sirven de termómetro para ver por dónde pueden ir los tiros.

En esta ocasión, 'Los iluminados', un coro gaditano con letras de David Fernández Romero y Raúl Rodríguez Martínez, se ha colocado como número uno en las clasificaciones de los principales jurados no oficiales. Si su manera de puntuar se parece lo más mínimo a la de los jurados oficiales, este coro tendría prácticamente asegurado su pase a semifinal, ya que sólo queda una última sesión antes de dar paso a la gran final.