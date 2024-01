La gente en Cádiz se prepara para su momento cumbre del año: el Concurso Oficial de Agrupaciones del Carnaval de Cádiz (COAC). Pero no solo allí. No es la única celebración con tradición carnavalesca. Lo cierto es que hay varias regiones donde disfrutan de su particular celebración y así lo recogen los diferentes calendarios laborales. Sin embargo, festivo nacional dirigido a estas fiestas, como tal, no hay. Es más, no hay ningún festivo en febrero que se celebre en toda España. El próximo es el el viernes 29 de marzo (Viernes Santo), correspondiente a las vacaciones de Semana Santa. Lo cierto es que las fechas de los Carnavales dependen de la festividad de cada zona. A la hora de fijar cuándo se celebra el Carnaval, se toma como referencia la Semana Santa porque los carnavales siempre se celebran 40 días antes del Jueves Santo, que en 2024 es el 28 de marzo. Así, el Carnaval 2024 cae este año del jueves 8 al miércoles 14 de febrero.

► Festivos por Carnaval en Cádiz 2024

En Cádiz, la tradición carnavalesca se manifiesta en su calendario laboral, donde el lunes 12 de febrero está marcado como festivo al ser lunes de carnaval. Sin embargo, las fiestas como tal empiezan el jueves 8 de febrero con la inauguración del alumbrado y el fin del concurso de romanceros. Si bien es cierto que para los locales, el sentimiento de Carnaval empieza mucho antes con el inicio del COAC. Concretamente el 9 de enero, cuando las agrupaciones dan a conocer los repertorios que han practicado durante cuatro meses. Acto seguido, salen a la calle para celebrar la fiesta del Carnaval.

► Festivos por Carnaval en Santa Cruz de Tenerife 2024

A diferencia de Cádiz, el calendario laboral de Santa Cruz de Tenerife recoge como festivo el martes 13 de febrero. De hecho, para entonces ya está programada la actuación de la Afilarmónica Nifú-Nifá-Fregolinos, según publica el calendario provisional. Sn embargo, la fiesta de inauguración de las fiestas se celebra mucho antes. Un mes antes para ser exactos. El 12 de enero está marcado en el calendario de las fiestas como el día de la inauguración, que empieza a las 21:30.

► Festivos por Carnaval en Extremadura 2024

También es festivo en Extremadura el martes 13 de febrero. Allí, varias localidades celebran sus propios carnavales. Como es el caso de Les Hurdes, Mérida y Villar del Pedroso, entre otros. Sin embargo, la fiesta con mayor popularidad es la de Badajoz. Cuenta con un desfile de comparsas en el que participan más de 4.000 personas. También tiene el reconocido concurso de murgas en el Teatro López de Ayala.

►Festivos por Carnaval en Murcia 2024

Los vecinos de Águilas (Murcia) tiene jornada libre el martes 13 de febrero. Para esa jornada tienen programado el segundo gran desfile de comparsas y carrozas. Pero el primero se celebra el lunes 13 de febrero. La localidad organiza actividades como esta a partir del viernes 2 de febrero. El acto que da el pistoletazo da salida es XX Concurso nacional de Drag Queen, según recoge el programa de fiestas publicado.

►Festivos por Carnaval en Galicia 2024

Ourense incorpora el 13 de febrero, martes de Carnaval, en sus festivos autonómicos. De hecho, no es que la ciudad celebre un carnaval. Celebra cuatro diferentes. El más multitudinario es el del centro, en la zona de Os Viños y la Plaza Mayor. El inicio de la festividad allí es el jueves de compadres. Una de sus tradiciones es que los hombres y las mujeres creen muñecos del sexo opuesto a modo de broma. La fiesta se vive muy diferente en el barrio de En A Ponte, orilla norte del Miño. Allí, las actividades principales son las comilonas de los cofrades del irreverente Frey Canedo. Por su parte, Seixalbo y As Eiroás tienen otros personajes, como los mecos Paquita y Nicanor.