Hace casi una semana que arrancó el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas (COAC) de Cádiz, toda una institución cultural y del humor de una de las ciudades que más disfruta los carnavales. Desde el pasado 21 de enero han empezado a desfilar por el escenario del Gran Teatro Falla las 131 agrupaciones que participan este año para, durante media hora, sacar a la luz toda su ironía en forma de canción. Cada una de las agrupaciones tiene sus normas y también sus repertorios, y aunque esto sea un festival del humor, todo tiene un estricto protocolo que se sigue al pie de la letra.

El COAC tiene varias fases: de la actual, la preliminatoria, se pasa a la de cuartos de final. ¿Peró cómo se pasa a una siguiente fase? Como ocurre en cualquier clasificatoria, depende de una puntuación. El jurado del COAC toma sus anotaciones a diario, durante cada una de las sesiones, 'in situ' y en secreto. Al empezar cada actuación, los vocales del jurado reciben del secretario las fichas de puntuaciones y una vez cubiertas se devuelven. Pero nadie sabe cuántos puntos se lleva cada agrupación el día de su actuación. De hecho, no es hasta el momento en el que termina la fase cuando se hacen públicas algunas puntuaciones, no todas, únicamente "los nombres y puntuaciones de las agrupaciones que no pasen a la siguiente", como se puede leer en las bases del concurso.

Las puntuaciones oficiales no se conocen hasta ser descalificado... o que termine el COAC

Es decir, cuando termine la preliminar se sabrá qué agrupaciones pasan a cuartos de final y de las que no pasan sí se conocerán los puntos. Una vez llegados a este punto, el número de agrupaciones se habrá reducido de las 131 de la fase clasificatoria a un máximo de 56 que podrán llegar a cuartos (19 chirigotas, 19 comparsas, 12 coros y seis cuartetos como máximo). Aquí la puntuación obtenida hasta el momento 'no servirá de nada', porque no se arrastran los puntos de la clasificatoria; es decir, todas las agrupaciones que pasen a cuartos de final comienzan en igualdad de condiciones, con 0 puntos cada una.

Cuando termina la fase de cuartos, tanto más de lo mismo: se publican los nombres de las agrupaciones que pasan a la semifinal (un máximo de 32; 10 comparsas, 10 chirigotas, 7 coros y 5 cuartetos) y también los nombres y puntos de los que no pasan, pero no se conocen los puntos de los que sí avanzan. Eso sí, a partir de aquí los puntos obtenidos en cuartos se suman a los que obtengan en semifinales. A la gran final llegarán un máximo de 16 agrupaciones, cuatro por modalidad, que se enfrentarán el día 17 de febrero.

¿Y entonces... qué son las puntuaciones diarias que sí se conocen?

Los seguidores del Carnaval (y casi con toda seguridad todos los gaditanos) conocen estos jurados diarios, aunque fuera de sus fronteras quizás se sorprendan al ver diferentes puntuaciones de cada una de las sesiones. ¿Pero no era que no se anunciaban los puntos hasta que las agrupaciones quedaban descalificadas o, como poco, hasta que termine el COAC? Sí, esas son las puntuaciones oficiales... pero luego están las alternativas. "Esas puntuaciones son las que realizan los jurados no oficiales, que no tienen vinculación alguna con el COAC", señalan a laSexta.com desde el Ayuntamiento de Cádiz. "Ellos dan sus propias puntuaciones para ver si luego coinciden o con las del jurado oficial", añade. Y en muchas ocasiones acierta.

Algunas de estas puntuaciones son las que dan los jurados alternativos del diario 'Bahía de Cádiz', del 'Diario de Cádiz' o de 'La Voz de Cádiz'. El jurado "poco oficiá" del 'Bahía de Cádiz', por ejemplo, tiene "varios másteres en calificar tipos de marinero y cuplés de Falete", lo que se traduce en 17 años de experiencia como jurado paralelo o aficionado. Eso sí, insisten en que ni es oficial ni está "obsesionado con coincidir con el oficial ni con el del diario de toda la vía'".

Algo más serio es el del 'Diario de Cádiz, el primer y original jurado alternativo del Carnaval gaditano, creado en 1985, y que sí sirve como termómetro para ver cómo va cada una de las fases. Casi igual de serio es el de 'La Voz de Cádiz', que aunque sí tiene algún que otro "componente subjetivo, pero de manera imparcial y honesta", elabora una clasificación siguiendo "los mismos criterios de los que se sirve el jurado oficial del Concurso del Falla".

¿Por qué tanto secreto con la puntuación oficial?

A lo largo del COAC lo único que ve la luz públicamente son las penalizaciones a las agrupaciones —por ejemplo, recientemente el COAC penalizó a 'El don Juan de tus detalles' por un instrumento prohibido en pasodobles—, de modo que la propia agrupación sea consciente y no cometa el mismo error en el siguiente pase. Pero todo lo demás oficial permanece como el secreto mejor guardado.

Tiene sentido, si se tiene en cuenta que es para que el concurso avance de manera natural, sin "influir en los repertorios de las agrupaciones", tal y como explican desde el Ayuntamiento gaditano. "Si cada una va sabiendo cómo va, puede influir mucho en sus repertorios y en la calidad del propio concurso, llevando letras más o menos buenas en función de cómo van", añaden. No hay que olvidar que gran parte del repertorio es inédito en cada fase, salvando ejemplos como los estribillos o los popurrís, que sí pueden repetirse en diferentes fases.

Estos son los puntos 'alternativos' hasta ahora

La comparsa está compuesta por un mínimo de 12 personas y un máximo de 15 y su repertorio consta de presentación, pasodobles, cuplés, estribillo y popurrís. Este año en la fase clasificatoria participan un total de 28 comparsas.

Por otro lado, la chirigota (que quizás es la palabra que más relacione con el Carnaval de Cádiz el foráneo no gaditano) es algo menos numerosa que la comparsa, con un mínimo de siete personas y un máximo de 12, que interpretan sus temas (también conocidas como 'chirigotas'), como mínimo, a dos voces. Su repertorio está formado por presentación, dos pasodobles y dos cuplés, con música original ambos, un estribillo (que se canta al final de cada cuplé) y un popurrí.

En el Carnaval de Cádiz, el cuarteto es la agrupación menos numerosa, no solo en integrantes sino también en participación en el propio concurso. Y no necesariamente ha de estar compuesta por cuatro miembros, sino que tienen que rondar entre los tres de mínimo y los cinco de máximo. El repertorio de los cuartetos consta de parodia, cuplés y tema libre, siendo la parodia su punto fuerte.

Por último están los coros, que sí que son, con diferencia, los más numerosos (en cantidad de integrantes): los del Carnaval de Cádiz están formados por un mínimo de 12 personas, pero podrían llegar a tener hasta 45 componentes (diez de ellos, orquesta), acompañados de instrumentos como la guitarra, la bandurria o el laúd. Su repertorio está formado por presentación, tangos, cuplés, estribillos y popurrís y, a diferencia de lo que ocurre con comparsas y chirigotas, los coros suelen ser mixtos.