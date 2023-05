Javier Bardem se ha vuelto viral. Durante el posado ante las cámaras de la presentación de la nueva adaptación en acción real de "La Sirenita" de Disney - en el Hotel Four Seasons de Madrid - , los reporteros gráficos le pidieron a Bardem "un gesto de rey", a lo que el actor, ganador de un Óscar por "No es país para viejos" (2007) respondió que "eso sólo en las películas". Pero eso no es todo.

Antes de retirarse, otro de los periodista le elogió diciendo que era "el mejor rey que tenemos", frase a la que el actor que da vida al rey Tritón respondió de forma muy clara: "Viva la República". "La Sirenita" de Disney, que se estrenará en cines el próximo 26 de mayo.

Dirigida por Rob Marshall, la nueva versión del clásico animado de Disney inspirado en el cuento de Hans Christian Andersen se presenta como la historia de una joven sirena con sed de aventura e incomprendida por su padre, que trata de retenerla en el mundo submarino.