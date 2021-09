Este 13 de septiembre se celebró en Nueva York la gala del Metropolitan Museum of Art (MET), en la que confluyen algunas de las personalidades más conocidas de EEUU y cuyo motivo principal es la moda.

Y entre los elegantes diseños que han llevado las celebridades, hay uno que ha dado que hablar por encima de los demás. En esta fiesta con temática americana también ha tenido cabida la reivindicación, y el ejemplo más claro lo ha dado la congresista de origen puertorriqueño Alexandria Ocasio-Cortez.

Concretamente, la política del Partido Demócrata lució en la espalda el mensaje "Tax the rich" (Cobren impuestos a los ricos), precisamente, en una en gala cuya entrada cuesta unos 35.000 dólares. "¡Pe Erre en la casa!", escribe Ocasio-Cortez en su cuenta de Twitter, en una publicación en la que no ha dudado en repetir su consigna: "Los ricos deben pagar impuestos de manera justa", subraya.

También destacó la celebración de la comunidad LGBTQ, con Lil Nas X, rapero abiertamente homosexual, llegando "a lo Lady Gaga" y quitándose capas para revelar tres conjuntos; Ben Platts vestido de "cowboy gay", y Daniel Levy luciendo en su pecho un alegato por el matrimonio igualitario.

Entre las parejas más esperadas estuvieron Justin y Hailey Bieber, pero también las hubo inesperadas, como la formada por el actor Adrien Brody y la diseñadora Georgina Chapman, exmujer del productor condenado por violación Harvey Weinstein.

Gala aplazada por la pandemia

La Met Gala, que habitualmente se celebra el primer lunes de mayo y en 2020 fue cancelada debido a la pandemia, fue pospuesta este año a septiembre para coincidir con el fin de la Semana de la Moda de Nueva York, lo que ha permitido aprovechar la vuelta de los famosos a la ciudad, que es parte de su normalidad.

Su temática siempre se inspira en la próxima exhibición del Instituto de Moda del Met y a veces es difícil de entender, como ocurrió con el estilo "camp" elegido hace un par de años, pero en este caso no había duda de que se buscaba un homenaje a la patria: "In America: A Lexicon of Fashion" (En EE.UU.: un glosario de la moda).