El coliseo gaditano rebosaba anoche nervios y alegría a partes iguales. No era para menos. Es lo que despierta la final del Concurso de Agrupaciones Carnavalescas de Cádiz 2024, que ya tiene veredicto final. El jurado hablado. Las diez personas que lo conforman. Cinco en la evaluación de coros y comparsas y otras cinco en la de las chirigotas y cuartetos. Todos ellos están ligados a la fiesta desde hace años. En el de cortos y comparsas han puntuado antiguos componentes de 'Los que no paran de rajar', 'Suspiros de Cai' y el 'El imperio inca'. En el otro grupo hay representación de La Salle Viña y de la peña Nuestra Andalucía. Así, el primer puesto del coro de este año ha ido para Los iluminados , la agrupación que se hizo viral por tratar el tema de las protestas de los agricultores. De hecho, han ocupado los primeros puestos de los jurados no oficiales hasta la final.

'La oveja negra', la comparsa de Martínez Ares que en 2023 era la comparsa denominada 'La ciudad invisible', se ha alzado también con un primer premio. Este año aspiraba a conseguir su tercer primer premio consecutivo. Lo ha conseguido. Por su parte, la comparsa 'Te he dicho 1.748.654 veces que no soy exagerao (los exageraos)' ha contado con el favor del jurado no oficial desde el inicio del certamen musical, como se puede ver en la siguiente recopilación. Misma suerte han corrido los 'Los cocos de Cadi', de Javier Aguilera y Ángel Piulestán.

Ganador del coro del COAC 2024

1. Los iluminados 725,74 puntos

2. Los luciérnagas 711,73

3. El paraíso 703,56

4. El gremio 669,85

Ganador de la comparsa del COAC 2024

1. La oveja negra 770,56 puntos

2. Los colgaos 712,79

3. Los sacrificaos 686,73

4. El joyero 684,46

Ganador de la chirigota del COAC 2024

1. Te he dicho 1.748.654 veces que no soy exagerao (los exageraos) 670,14

2. El grinch de Cai 669,87

3. La callejera invisible 663,56

4. Que ni las hambre las vamo a sentí 643,05

Ganador de los cuartetos del COAC 2024

1. Los cocos de Cadi 647,30

2. Punk y circo, la lucha continúa 644,50

3. En mi caseta cabe todo el mundo 624,40