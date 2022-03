Lo usual la mañana posterior a la gala de los premios Óscar sería estar hablando de 'CODA', la ganadora del Óscar a mejor película; de los ganadores españoles Alberto Mielgo y Leo Sánchez a mejor cortometraje de animación por 'El limpiaparabrisas' o quizás de los mejor y peor vestidos de la alfombra roja.

Pero este año toda la atención irá a parar al bofetón de Will Smith a Chris Rock. Durante las presentaciones el cómico estaba haciendo chascarrillos sobre la alopecia que sufre Jada Pinkett Smith, la mujer de Will. Al escuchar estas bromas de humor de mal gusto, el actor no supo guardar la compostura y se levantó para propinarle el impactante tortazo a Rock.

El público asistente a la entrega de premios del cine quedó estupefacto, incluso dudando si pudiera formar parte del guion. Es más, Chris Rock intentó aligerar el momento continuando su presentación: "Will Smith me acaba de dar una paliza". No obstante, el actor le interrumpió gritando desde su asiento: "¡Mantén el nombre de mi esposa fuera de tu puta boca!".

"¡Mantén el nombre de mi esposa fuera de tu puta boca!"

¿Fue parte del guion de la gala?

Si quedaba alguna duda de si estaba preparado o no, al intentar Rock proseguir el actor volvió a gritarle la misma frase, visiblemente enfadado. Desde ese momento la gala empezó a ensombrecerse.

En la pausa para los anuncios, Denzel Washington se acercó a hablar con Smith y cuando se reanudó la transmisión Washington estaba inclinado junto a Pinkett Smith con su brazo alrededor de ella. Otro de los que se acercó a intentar tranquilizar al actor fue Bradley Cooper, que le dio un cálido abrazo entendiendo que Will estaba fuera de sí.

Una oportunidad para disculparse

Asimismo, minutos después, Will Smith ganó el Óscar al mejor actor por su personaje King Richard en el filme 'El método Williams'. Entre lágrimas, habló sobre su personaje y cómo se había dejado influir por él. Además, compartió con todos el consejo que Washington le había dado unos minutos antes: "En tu momento más alto, ten cuidado, ahí es cuando el diablo viene por ti".

Durante su discurso se disculpó con la Academia y sus compañeros nominados por el lamentable espectáculo, además de agradecer al equipo de 'El método Williams' son los que había hecho que ese premio fuera para él. "Espero que la Academia me vuelva a invitar", acabó diciendo Will Smith.