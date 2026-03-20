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Día Internacional de la Narración Oral

La cárcel de Soto del Real se llena de cuentos para impulsar la libertad de narrar: "Si imaginas, en un instante sales de tu realidad"

El contexto Este viernes 20 de marzo se celebra el Día Internacional de la Narración Oral. Por ello, un equipo de laSexta ha entrado en Soto del Real para que le cuenten un cuento.

La cárcel de Soto del Real se llena de cuentos para impulsar la libertad de narrar: "Si imaginas, en un instante sales de tu realidad".

Cuando pensamos en una prisión, como la de Soto del Real, en Madrid, en nuestra mente suele formarse una imagen dura, de encierro y criminalidad. No nos paramos a pensar lo que hay detrás de los muros de una cárcel y, mucho menos, nos llegamos a imaginar que haya un bello jardín con libros. Por ello, un equipo de laSexta ha entrado en Soto del Real para que le cuenten un cuento.

Porque en esta prisión madrileña han pasado cosas. Un vecino ha estafado a otro, tres hombres se han casado con la misma mujer y alguien ha encontrado un tesoro escondido en el jardín.

laSexta ha entrado a la cárcel de Soto del Real para escuchar un cuento narrado. Mejor dicho, para que nos cuenten seis, porque este viernes 20 de marzo se celebra el Día Internacional de la Narración Oral.

"Es la primera vez que lo hago en un centro penitenciario", reconoce Estibi Minguez, narrador oral. "Llevo varios días pensando por dónde iban a ir los tiros", se atreve a bromear y se pregunta: "¿Voy a saber leer a esta gente o no voy a saber?". Porque de eso va la narrativa oral. Es un arte que cambia con el público al que se dirige, que no se escribe, que nunca es igual, pero que siempre abre mentes.

La cárcel de Soto del Real se llena de cuentos para impulsar la libertad de narrar: &quot;Si imaginas, en un instante sales de tu realidad&quot;.La cárcel de Soto del Real se llena de cuentos para impulsar la libertad de narrar: "Si imaginas, en un instante sales de tu realidad".laSexta

"Simplemente con la palabra conseguimos que la gente viaje, abrir puertas en la cabeza o ventanitas", nos explica Alia Tralará, otra de las narradoras orales que hemos conocido dentro de Soto del Real.

Y los presos se lo agradecen. Como reconoce Pedro: "Lo que más nos cansa es ver día a día las mismas cuatro paredes, pero si lees o imaginas, en un instante sales de tu realidad".

Cuando le pedimos al público que escucha estos cuentos orales que elija un favorito, no consiguen ponerse de acuerdo. Cada uno se queda con un relato con el que imaginar y viajar. Porque la imaginación es ese reino en el que todo es posible.

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