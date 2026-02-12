Ahora

Se pasa de las chistorras a las proteínas

Koldo se hace 'gymbro' en Soto del Real: dedica varias horas al día al deporte y le nombran encargado del gimnasio de la cárcel

Los detalles Fuentes próximas al exasesor de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes aseguran que mata el tiempo en prisión haciendo deporte y que ha mejorado notablemente su estado físico.

Imagen de archivo el pasado 17 de diciembre de 2024 deKoldo García, durante años asesor del exministro José Luis Ábalos, tras declarar en el Tribunal Supremo.
Koldo García está cada vez más integrado en la vida en prisión. Así lo aseguran a laSexta fuentes próximas al exasesor del Ministerio de Transportes, que detallan que el que fuera mano derecha de José Luis Ábalos ha hecho de la actividad física y el deporte su forma de vida en prisión.

Según esas mismas fuentes, Koldo García estaría dedicando varias horas al día al deporte, hasta el punto de que ha sido nombrado encargado del gimnasio de la prisión de Soto del Real.

Ábalos también se pasa a la vida sana

Diferente es la rutina en la cárcel del exministro de Transportes, José Luis Ábalos, que está matando el aburrimiento con la lectura, tal y como demostró en las publicaciones que ha hecho a través de la red social 'x' recomendando a sus seguidores los libros que lee entre rejas.

Sin embargo, fuentes próximas a ambos acusados aseguran que, pese a las imágenes que se han visto este jueves en el Tribunal Supremo, Ábalos está llevando una vida más sana desde hace unas semanas en la cárcel, ya que come mejor, duerme más y está fumando bastante menos que antes de su ingreso en prisión.

