Koldo se hace 'gymbro' en Soto del Real: dedica varias horas al día al deporte y le nombran encargado del gimnasio de la cárcel

Los detalles Fuentes próximas al exasesor de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes aseguran que mata el tiempo en prisión haciendo deporte y que ha mejorado notablemente su estado físico.

Se pasa de las chistorras a las proteínas

Koldo García, exasesor del Ministerio de Transportes, se ha adaptado a la vida en prisión dedicándose al deporte. Según fuentes cercanas, García pasa varias horas al día haciendo ejercicio y ha sido nombrado encargado del gimnasio en la prisión de Soto del Real. Por otro lado, el exministro José Luis Ábalos, también en prisión, ha optado por la lectura para combatir el aburrimiento, recomendando libros a través de redes sociales. A pesar de su situación, Ábalos ha adoptado hábitos más saludables, mejorando su alimentación, descansando más y reduciendo su consumo de tabaco desde su encarcelamiento.

Koldo García está cada vez más integrado en la vida en prisión. Así lo aseguran a laSexta fuentes próximas al exasesor del Ministerio de Transportes, que detallan que el que fuera mano derecha de José Luis Ábalos ha hecho de la actividad física y el deporte su forma de vida en prisión.

Según esas mismas fuentes, Koldo García estaría dedicando varias horas al día al deporte, hasta el punto de que ha sido nombrado encargado del gimnasio de la prisión de Soto del Real.

Ábalos también se pasa a la vida sana

Diferente es la rutina en la cárcel del exministro de Transportes, José Luis Ábalos, que está matando el aburrimiento con la lectura, tal y como demostró en las publicaciones que ha hecho a través de la red social 'x' recomendando a sus seguidores los libros que lee entre rejas.

Sin embargo, fuentes próximas a ambos acusados aseguran que, pese a las imágenes que se han visto este jueves en el Tribunal Supremo, Ábalos está llevando una vida más sana desde hace unas semanas en la cárcel, ya que come mejor, duerme más y está fumando bastante menos que antes de su ingreso en prisión.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.