Navidad en Soto del Real

Cuatro gambas, solomillo de cerdo "duro" o polvorones: los menús de Nochebuena y Navidad de Ábalos en Soto del Real

¿Por qué es importante? El exministro de Transportes y su exasesor están en prisión desde el pasado 27 de noviembre, cuando el juez los envió por riesgo de fuga "extremo" y permanecen a la espera de juicio por presuntas comisiones en contratos públicos.

Ábalos y Koldo piden personarse como acusación particular contra Leire Diez por "gobernar su defensa jurídica en beneficio del PSOE"Ábalos y Koldo piden personarse como acusación particular contra Leire Diez por "gobernar su defensa jurídica en beneficio del PSOE"Europa Press
Estos días navideños José Luis Ábalos y Koldo García lo han pasado en Soto del Real, donde permanecen desde que el pasado 27 de noviembre el juez Leopoldo Puente los enviara por riesgo de fuga "extremo" a la espera de juicio por presuntas comisiones en contratos públicos.

Este jueves, 25 de diciembre, fuentes penitenciarias han informado a laSexta del menú de Nochebuena que ambos cenaron la pasada noche y el de la comida de Navidad de este jueves.

El menú de la cena del miércoles en la cárcel de Soto del Real consistió en: "cuatro gambas, espaguetis boloñesa, pollo picantón y una bolsita de polvorones".

Mientras, en el menú de la comida de esta Navidad había "arroz tipo paella", que según han comunicado a este medio "ha habido presos que han dicho que estaba pasado". También han comido solomillo de cerdo, del que "se han quejado algunos presos" porque "estaba muy duro".

Y de postre natillas, de las que no nos han llegado ninguna queja.

