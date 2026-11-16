'The Jacksons' darán la bienvenida a la Navidad en España con un concierto gratuito en Gran Canaria

Los detalles La legendaria banda actuará el próximo 6 de diciembre en Maspalomas, dentro de la programación 'Navidades del Mundo' en un acto presentado por Tony Aguilar con entrada libre hasta completar aforo.

Gran Canaria recibirá la Navidad al ritmo de una de las formaciones más emblemáticas de la historia de la música que marcó una época en la historia del pop y el soul. 'The Jacksons' llegarán a Maspalomas el próximo domingo 6 de diciembre para protagonizar una jornada musical que tendrá como escenario el Auditorio del Parque del Sur y el Campo Número 1.

La cita comenzará a las 19:00 horas con el encendido navideño del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, que contará con la presencia de la legendaria formación. Posteriormente, a las 21:00 horas, 'The Jacksons' ofrecerán un concierto gratuito en el Campo Número 1. Ambos actos serán de acceso libre hasta completar aforo.

El concierto ofrecerá al público la oportunidad de reencontrarse con el legado de una familia que revolucionó la industria musical y contribuyó a definir el sonido de varias décadas.

El acto, además, estará presentado por el presentador, DJ, locutor de radio y experto musical Tony Aguilar, uno de los presentadores más queridos por el público y los fans de la familia Jackson.

La llegada del grupo es posible gracias a DN7 Music, la promotora de David Navarro, y al Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, en una nueva apuesta por situar a Gran Canaria en el circuito de grandes espectáculos musicales internacionales.

La historia de The Jacksons comenzó en los años sesenta bajo el nombre de 'The Jackson 5', con Michael Jackson como una de sus voces más reconocibles. Éxitos como 'I Want You Back', 'ABC', 'I’ll Be There y Blame It on the Boogie' forman parte de un legado musical que ha trascendido generaciones y que sigue conquistando al público en todo el mundo.

La trayectoria de 'The Jacksons' ha trascendido generaciones y su legado continúa vivo en los escenarios internacionales, donde sus grandes éxitos siguen conectando con públicos de todas las edades.

Su actuación en Maspalomas permitirá disfrutar en directo de una formación histórica y de un repertorio imprescindible del pop y el soul internacional.

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