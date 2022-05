Bono y The Edge, el cantante y el guitarrista del mítico grupo U2, han visitado la capital de Ucrania para mostrar su apoyo al pueblo ucraniano que sufre la invasión rusa desde el pasado 24 de febrero.

La mejor forma de solidarizarse con el país ha sido acudir al metro de Kiev, un espacio que ha servido como refugio a la población que durante meses se ha resguardado allí de las bombas y ataques rusos. Allí han celebrado un concierto improvisado, acompañados de algunos militares ucranianos que se han unido a la actuación.

Los dos integrantes del grupo de Dublín han compartido en su perfil de Twitter el concierto sorpresa que han organizado dentro de una de las estaciones del suburbano. "El presidente Zelenski nos ha invitado a actuar en Kiev en un espectáculo de solidaridad con el pueblo ucranio, lo que hemos decidido hacer. Bono y The Edge", han explicado a través de la red social.

Entre otras canciones, han versionado el emotivo tema de 'Stand by me', compuesto por Ben E. King, así como 'Desire' o 'With or Without You'. Frente a ellos, una gran multitud se ha agolpado en el suburbano para poder disfrutar de un momento de felicidad y distensión en mitad de la guerra.

Los dos componentes de U2 han visitado otras zonas de la capital y han aprovechado la visita para pedir la paz.