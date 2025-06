La cantante británica Jessie J. anuncia que tiene cáncer de mama: "El cáncer apesta"

"El cáncer apesta". Es una frase que muchos habrán dicho y que este miércoles también ha pronunciado la cantante británica Jessie J., quien ha anunciado a través de sus redes sociales que ha sido diagnosticada con cáncer de mama en etapa temprana y que se retirará durante un tiempo para someterse a las operaciones pertinentes. En un vídeo publicado en su perfil de Instagram, Jessie J. ha asegurado que aunque esté en "etapa temprana", el cáncer "apesta" y que le parte el corazón "que otra gente pase por esto", ya sea una situación parecida "o peor".

Tras las dudas sobre si hacerlo público o no, la cantante ha preferido compartirlo con sus seguidores —"Soy un libro abierto"— porque, si bien asegura que no habla "lo suficiente", en el pasado le ha ayudado "compartir" cosas con otras personas. Además, ha asegurado que todavía no ha procesado esta situación y cree que haciéndola pública puede ayudarla, además de mostrar solidaridad con otras personas que se encuentren en situaciones parecidas.

Jessie J., cuyo nombre original es Jessica Ellen Cornish, se adentró en la música muy joven y con 15 años ya ganó un premio en un programa de televisión y a los 17 años ya formaba parte de una banda ('Soul Deep'). Se graduó junto a otras artistas conocidas del nivel de Adele y Leona Lewis. A los 11 años le fue diagnosticada una enfermedad cardiaca (síndrome de Wolff-Parkinson-White) y a los 18 sufrió un derrame cerebral, aunque menor.

La estrella del pop inglesa tuvo su primer hijo en 2023, Sky, después de sufrir un aborto —una época sobre la que canta en 'No secrets'—. Ahora, ha asegurado que después de operarse volverá "con más música". La cantante tiene previsto operarse después de su actuación en el Summertime Ball, un pequeño festival que se celebra el 15 de junio en el estadio londinense de Wembley.