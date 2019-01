Cantando desde las alturas: así hicieron historia los Beatles hace 50 años

Era el momento del adiós. Hace justo 50 años los Beatles se separaban, querían dejar su carrera en todo lo alto. Les dio tiempo a tocar cinco canciones en la azotea de la discográfica Apple en Londres antes de que la policía los desalojase.

Aquel concierto creo escuela, por lo mítico que tiene imitar al cuarteto de Liverpool y por el subidón que tiene que dar subirse sin permiso a un tejado y ponerse a tocar.

Oasis, fans declarados de Los Beatles, quisieron hacerles un homenaje grabando una versión especial de 'Supersonic', aunque ellos, en esta ocasión, no tuvieron problemas con las autoridades.

Los que si los tuvieron fueron U2, la policía llegó a desalojarles en 1987, cuando se subieron a una azotea en Los Ángeles. Les gustó tanto que lo han repetido otras tres veces. En Los Ángeles en el mismo edificio de Capitol Records pero 26 años después Arcade Fire presentó su disco 'Reflektor'.

Y no dejamos Los Ángeles, aunque en esta ocasión, Red Hot Chillie Peper preparó mucho mejor el terreno. Se subieron a una azotea con un equipo de grabación entero para grabar el videoclip del primer single de su disco 'I'm with you'. Los que pasaban por ahí tuvieron que mirar al cielo más de una vez para creérselo.

Pero si hablamos de preparación y riesgo, tenemos que hablar de Depeche Mode, una televisión francesa le subió a lo alto de las antiguas Torres Gemelas en 1990 para que tocaran su conocido 'Enjoy the silence'.

Aquí en España también tenemos artistas valientes con ganas de subirse al vacío. Porque vivir sin alguien es más dramático si se lo dices asomado a una azotea. Y es que existen iniciativas que animan a tocar en tejados y azoteas de todo el mundo, difícil encontrar mejor escenario.