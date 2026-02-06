Estas son las puntuaciones de las agrupaciones del Carnaval de Cádiz que no pasan a semifinal

El jurado oficial del COAC sólo publica las puntuaciones de las agrupaciones que no pasan a la siguiente fase. Aquí puedes consultarlas, y también las de las que sí pasan, pero únicamente las de los jurados alternativos.

Después de una semana de cuartos de final, el Gran Teatro Falla de Cádiz se prepara para engalanarse de cara a la final del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas (COAC) de Cádiz, pero antes de eso, la última fase: a la semifinal han llegado 30 agrupaciones—tres cuartetos, siete coros, diez chirigotas y diez comparsas—, que desde el domingo pondrán toda la carne en el asador para convencer al jurado de que merecen una plaza en la última fase.

Como dictan las normas del COAC, el jurado oficial sólo publica las puntuaciones de las agrupaciones que se van quedando por el camino, cada vez que termina una fase. Así pues, de madrugada, con nocturnidad y alevosía, el jurado ha hecho públicos los puntos de los que se han quedado a las puertas de la semifinal del COAC. Sin embargo, los jurados alternativos siguen puntuando, día a día, sesión a sesión, las actuaciones de cada uno de los grupos.

En lo que a chirigotas se refiere, Los Cadisapiens (la involución) es la que más cerca ha estado de pasar de fase, con 436,64 puntos, marcando el corte de los que sí avanzan. Es curioso, porque tanto el jurado alternativo del Bahía de Cádiz como el del Diario de Cádiz colocaban a esta agrupación, así como a Seguimos cayendo mal, entre las 10 mejores de la edición. En esta modalidad, el Diario de Cádiz ha estado más certero, porque sólo ha fallado en estas dos; el Bahía, por su parte, consideraba que además las agrupaciones Nos hemos venío' arriba y Los Muerting Planner, una chirigota pa' to' tus muertos también deberían haber pasado de fase.

En la modalidad de comparsas, han estado más cerca los dos jurados alternativos del oficial: Los hijos de Cádiz y El desguace se quedan fuera de la semifinal, pese a sus buenas puntuaciones según los jurados alternativos —Los hijos de Cádiz es la tercera mejor comparsa para el Bahía, y la novena para el Diario; El desguace se quedó en séptima posición en los dos rankings. La comparsa que ha marcado el corte del pase a semifinal ha sido Las muñecas, que pese a haber superado los 400 puntos, no ha podido avanzar a la semifinal.

La comparsa de los hermanos Pastrana, El hombre de hojalata, que este año respondió en su repertorio a las acusaciones de facha con unas letras que han tenido el mismo efecto que el año anterior, está entre las que se han quedado en cuartos. La de Jesús Bienvenido, DSAS3, que en la fase preliminar perdió cinco puntos por una sanción (por pasarse en algo menos de un minuto el tiempo máximo de actuación) sí ha conseguido salvar este obstáculo y conseguir plaza en la fase previa a la final.

En cuanto a los cuartetos, sólo El despertar de la fuerza. Abre el ojete no ha logrado la puntuación mínima para pasar de fase, reduciendo la lista de esta modalidad en la semifinal a tres grupos. La idea de que un facha, uno rojo, un mimo, un monárquico y un africano monten su propio partido político no ha terminado de convencer al jurado del COAC en el Gran Falla.

Por último, en cuanto a coros, el jurado alternativo del Bahía sí lo veía venir, y su ranking ha coincidido, más o menos y con la información de que se dispone en estos momentos, con el jurado oficial. Los jueces del Diario de Cádiz, sin embargo, dieron al coro Los mentirosos una puntuación que les colocaría en semifinal, pero se han quedado fuera. Precisamente es este grupo el que ha marcado el corte: sus 375,05 puntos no han sido suficientes para hacerse con una plaza en la semifinal.