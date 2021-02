Ni sardinas, ni caretas, ni comparsas. El Ayuntamiento de Madrid ha sido de los más tardíos en anunciarlo de forma oficial, pero finalmente tampoco celebrará el carnaval en 2021 por la pandemia provocada por el Covid-19. En la página web del Ayuntamiento explican que se suspende la programación completa y, por tanto, que no se va a desarrollar ninguna actividad de las que se habían planificado del 12 al 17 de febrero.

La lectura del pregón, el Baile de Máscaras del Círculo de Bellas Artes, el manteo del pelele, el encuentro de murgas y chirigotas o el simbólico 'entierro de la sardina' son algunos de los eventos marcados en rojo en el calendario de cualquier madrileño. Pero este año tendremos que tirar de recuerdos… o de imaginación para el año que viene, porque ya están anunciadas las fechas del próximo carnaval: del 25 de febrero al 2 de marzo de 2022.

Eso sí, aunque el Ayuntamiento ha suspendido todos los eventos, en algunos distritos de la ciudad sí se van a realizar actividades relacionadas con estas fiestas, siempre manteniendo las medidas de seguridad que exige la pandemia. Por ejemplo, en el barrio de Carabanchel se ha organizado un taller de máscaras dirigido a los niños y en San Blas va a actuar el grupo 'Obsoletos'. En el portal web del Ayuntamiento de Madrid puedes consultar todas las actividades que ofrecen estos días los centros culturales y socioculturales de la ciudad.

También se han cancelado los eventos del carnaval en otros municipios de la comunidad, como es el caso de Torrejón de Ardoz, Algete o Móstoles.

[[H3:Pérdidas en las tiendas… y tristeza en las chirigotas]]

Son muchos los colectivos afectados por la suspensión de un evento como este, emocional y económicamente. Uno de ellos son las tiendas de disfraces, que no han vendido prácticamente nada en lo que va de campaña carnavalera. "Aquí no se mueve un ápice, es como si no fuera carnaval. En otros años por estas fechas la tienda tendría que estar a rebosar, pero este no ha venido nadie", cuenta a laSexta.com Matilde Sanz, dueña de la mítica tienda de disfraces 'Maty', en el centro de Madrid. "No hemos hecho cálculos de lo que hemos perdido, pero tampoco hace falta", confiesa.

Las peñas y asociaciones carnavaleras también lamentan que el coronavirus les haya impedido disfrutar de estas fechas. "Que se haya cancelado es lo más lógico. No hemos ensayado nada porque reunirse en espacios cerrados es un riesgo, no tenemos repertorio ni disfraces, los locales están cerrados, está el tema de los confinamientos perimetrales…" resume para laSexta.com Juanjo García, autor y director de la chirigota 'El Pellizco' en Madrid.

"Es triste porque nos gusta mucho y lo hacemos con todo el cariño, pero es muy arriesgado", cuenta García, que descarta también hacer una celebración alternativa o más reducida ante las limitaciones del gobierno autonómico. "Quizás en abril o en mayo hagamos nuestros concursos de dúos y tríos, pero solo si la situación está mejor", avisa García.

La misma resignación se siente en la Asociación Carnavalesca de Madrid. "A excepción del romancero, que es una agrupación unipersonal, no hemos preparado nada. Sí hay algunos miembros que están participando en concursos online", reconoce a laSexta.com Fran Carrasco, socio de este grupo. El Ayuntamiento les contactó para preguntarles por su disponibilidad, pero para ellos actuar era imposible "desde el punto de vista artístico" porque no habían ensayado "nada", según Carrasco.

Los de Cádiz, Canarias o Brasil, también suspendidos

Dicen que 'mal de muchos, consuelo de tontos'. Y los madrileños, desde luego, van a poder consolarse si miran a su alrededor, porque ninguno de los carnavales más icónicos de España se va a celebrar este año a causa de la emergencia sanitaria. El año pasado se libraron por poco, pero en 2021 ni Cádiz, ni Santa Cruz de Tenerife ni Las Palmas de Gran Canaria, entre otras muchas ciudades, van a poder celebrar sus tradicionales chirigotas y competiciones de disfraces.

Fuera de nuestras fronteras la situación no es muy diferente. La tercera ola de la pandemia está afectando a casi todo el mundo y muchos carnavales ya se han cancelado. El de Río de Janeiro podría celebrarse en julio de 2021 si se cumplen los plazos de vacunación y si una parte importante de la población está vacunada, indica en su web la Liga de las Escuelas de Samba del Grupo Especial de la ciudad.

El Carnaval de Venecia, que ya se tuvo que suspender en 2020, contará con eventos online. Al menos esperan poder celebrar el 'Gran Baile de Máscaras' en otoño de este año, según la web especializada 'La esencia de Venecia'. Y si no, como en todos los rincones del mundo, cuentan los días para el de 2022.