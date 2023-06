La alergia de Enrique Bunbury al humo que se usa en los conciertos le obligó a cancelar una gira en 2022. En casa, reposando y repasando su vida expresó sus miedos y anhelos en 'Greta Garbo', un disco luminoso que publica ahora.

Después de cancelar la gira también se replanteó cómo sería el resto de su carrera, y no parece que vaya a ir por los derroteros de antes. Apenas unos conciertos puntuales serán suficientes para Bunbury. "A día de hoy no tengo muy claro que mi presencia en los escenarios vaya a ser más que puntual", cuenta al ser entrevistado en laSexta.

Recién llegado a España desde Los Ángeles, la ciudad en la que reside habitualmente, presenta 'Greta Garbo', el disco al que da nombre la actriz que dejó su carrera en lo alto y de la que dicen (eso era más márquetin que realidad) que nunca sonreía.

Bunbury sí sonríe y se ríe, aunque en público hable más serio porque, cuenta, está hablando de su trabajo y lo merece. De hecho, asegura que en la intimidad tiene su vis cómica y no descarta incluso una carrera como 'stand up comedy'.

De momento seguirá dedicándose a la música. "Aunque parezca que ya están todas las canciones escritas, siempre habrá una nueva que llegue a alguien, creo en el poder sanador de la música", confiesa.

laSexta ha intentado sustituirle con una Inteligencia Artificial que responde a la petición de escribir una canción "estilo Bunbury". El resultado no le convence ni a él: "Yo esto no lo firmaría". Tampoco nos convence a nosotros. La conclusión a la que llega el artista es que para hacer sentir a otros hay que haber vivido.

Preguntado sobre los Héroes del Silencio no descarta una reunión, pero no parece probable puesto que "no es fácil que nos pongamos de acuerdo con respecto a qué hora es", dice. Al menos, y eso le gustará a los fans, están en contacto. De aquella manera y menos que antes, pero parece que lo están.