El cañón de la tercera guerra Carlista que Clint Eastwood disparó en Burgos: se cumplen 60 años de 'El bueno, el feo y el malo'

El contexto Sergio Leone quería el mayor realismo posible cuando rodó el que es uno de los grandes clásicos del western. Por ello, acudieron al Museo del Ejército de Madrid para reunir diversas piezas y armas del país.

'El bueno, el feo y el malo', uno de los clásicos del western protagonizado por Clint Eastwood, cumple 60 años en 2026. Esta película, que marcó un hito en el cine, está estrechamente vinculada a España, ya que fue rodada en el país. Uno de los objetos más emblemáticos es un cañón utilizado por Eastwood en las montañas de Burgos, originalmente empleado en la tercera guerra carlista. El cañón, que buscaba aportar realismo al filme, fue prestado por el Museo del Ejército de Madrid y posteriormente distribuido por España en 2010. Finalmente, fue hallado en Cartagena y restaurado. La asociación 'Sad Hill' ha rescatado esta pieza, que sigue siendo un atractivo para los amantes del cine clásico.

Es uno de los grandes clásicos del western. Uno de esas películas que marcaron un antes y un después en el mundo del cine. Es Clint Eastwood. Es 'El bueno, el feo y el malo'. Es un filme que cumple 60 años en este 2026 y que está enormemente ligado a España. Y lo está porque se rodó en el país, dejando tras de sí buena parte del material utilizado por el mítico actor y director que a día de hoy sigue apareciendo.

El último objeto en hallarse es un cañón que disparaba Eastwood en las montañas de Burgos. Uno que se usó por primera vez en la tercera guerra carlista y que cuenta con más de 150 años de existencia. Y es que querían realismo. Querían material de verdad.

Y por ello acudieron al Museo del Ejército de Madrid. Por eso acudieron a un lugar del que sacaron varias de las armas vistas en el largometraje y que, en el caso del cañón, revolucionó la precisión de los disparos.

Así fue. Y así se vio en la película. Así se siguió viendo en un museo al que regresó una vez filmada la película... hasta que en 2010, en una reforma, toda la artillería se distribuyó por toda España.

Cuando quisieron dar con él desde la asociación 'Sad Hill', en su empeño por rescatar los recuerdos de ese mítico rodaje de Sergio Leone, no sabían dónde estaba. No daban con el lugar en el que había terminado el cañón.

De repente, apareció en Cartagena. Allí lo restauraron sin que nadie supiera que había compartido escena con Clint Eastwood y sin conocer ese glorioso pasado cinematográfico con el que contaba.

Así habla de ello Diego Moreno, miembro de la asociación cultural 'Sad Hill': "Nadie sabe que es de la película. No estaba en Toledo e hicimos algunas indagaciones. Dimos con un folleto de una exposición en Cartagena del Museo del Ejército y nos llamó la atención. Salió una fotografía del cañón".

"Nos pusimos en contacto con el director del Museo Histórico de Cartagena, el teniendo coronel Ernesto Terry, y nos hizo una fotografía en detalle del cañón. Era el mismo, pero lo restauraron porque la madera estaba estropeada. Han hecho un trabajo magnífico", cuenta.

Es una pieza indispensable para los amantes de uno de los grandes clásicos del cine. Uno que forma parte de un tour que es visita indispensable para todo aquel que ame esas piezas míticas del western y que siga a toda una leyenda como Clint Eastwood.

Una que, 60 años después de haber sido disparada por el actor en 'El bueno, el feo y el malo', vuelve a posar ante las cámaras.

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