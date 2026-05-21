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Inicio de la gira europea

Fiebre por Bad Bunny en Barcelona: sus fans se agolpan para ver al cantante a pesar de las altas temperaturas

Este viernes tendrá lugar el primer concierto de la gira europea del artista puertorriqueño. Bad Bunny celebrará dos conciertos en Barcelona y diez en Madrid.

Este viernes tendrá lugar el primer concierto de la gira europea del artista puertorriqueño. Bad Bunny celebrará dos conciertos en Barcelona y diez en Madrid.

Queda tan solo un día para que se tenga lugar el primer concierto de la gira de Bad Bunny en nuestro país. El 'Debí Tirar Más Fotos World Tour' llega, primero, a Barcelona, donde celebrará dos conciertos. Días después, el cantante puertorriqueño viajará hasta Madrid donde habrá diez oportunidades más de disfrutar de su directo.

El artista ya se ha dejado ver en Barcelona y, por ese motivo, muchos de sus fans se agolpan a las puertas del hotel en el que se aloja para intentar conseguir una foto o una firma del cantante y Cristina Sanchís se ha desplazado hasta la zona.

La reportera señala que la gente "tiene muchas ganas de ver a Bad Bunny antes de que empiece su gira europea". Sanchís señala que en Barcelona ya se han podido disfrutar de temperaturas estivales y "mucho calor", pero esto no ha evitado que los fans vayan al hotel.

"Durante toda la tarde hemos visto sombrillas, muchos abanicos y mucha agua", explica Cristina. Además, recomienda a todos los fans que asistan a los conciertos que lleven, precisamente agua, ya que se "el calor viene para quedarse y mañana vamos a tener un día de altas temperaturas".

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