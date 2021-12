La cantante Billie Eilish ha confesado que cuando era una adolescente, con tan solo 11 años, veía porno muy abusivo y violento sin saber cómo eso le afectaría en un futuro a la hora de tener relaciones sexuales. En el programa radiofónico 'The Howard Stern Show', no dudó en hacer una reflexiva crítica sobre lo malas que resultan estas películas para adultos a la hora de desarrollar la sexualidad.

Asegura que se siente absolutamente "devastada" por ver porno desde que era una niña, una experiencia que la ha llevado a "no decir que no a cosas que no eran buenas" cuando comenzaba a tener sus primeras relaciones sexuales. "Esto era porque yo creía que eran cosas por las que yo tenía que sentir atracción", ha explicado la joven.

Especialmente, la artista ha hecho hincapié en cómo afecta la manera en la que se representan los cuerpos de las mujeres y de las experiencias sexuales en la pornografías, exponiendo situaciones y cuerpos que se entiende que son lo "normal" y no tienen por qué serlo.