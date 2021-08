El artista británico Banksy ha confirmado en sus redes sociales la autoría de varias muestras de arte callejero aparecidas durante el pasado fin de semana en pueblos costeros del este de Inglaterra.

Un vídeo en su cuenta de Instagram documenta el viaje efectuado en una autocaravana por los lugares donde ha dejado plasmado su inconfundible estilo, en una entrada que él mismo ha titulado 'A Great British Spraycation', en referencia a estas "vacaciones con espray" por Gran Bretaña.

En las primeras imágenes se ve a un hombre con capucha, supuestamente Bansky, que lleva una sombrilla y una nevera de cámping con esprays y que se aleja del muro de la playa de Lowestoft en el condado de Suffolk, donde ha pintado un ratón.

La primera obra apareció el pasado 6 de agosto en Great Yarmouth, en el condado de Norfolk, y representa a una pareja bailando sobre el tejado de una parada de autobús, mientras un acordeonista sentado en el borde de la estructura toca su instrumento.

A ésta le siguieron otras durante ese fin de semana, como la de Gorleston, también en Norfolk, donde una pared sobre un banco sirvió al artista para dibujar una grúa como las de los locales recreativos, con las que los usuarios tratan de capturar regalos en una urna.

La última pieza apareció el pasado domingo en Great Yarmouth en un parque de miniaturas y es una de las más inusuales, ya que sus responsables descubrieron una nueva cabaña de miniatura que presentaba señales del artista, incluida su firma en rojo sobre una de las fachadas. En un lateral de la cabaña se ve también el dibujo de un ratón que está sobre una rueda de carreta real y junto a una frase que dice: "GO BIG OR GO HOME" ("Hazlo a lo grande o vete a casa").

El vídeo de confirmación concluye con la autocaravana de Banksy alejándose de esta popular atracción turística de Great Yarmouth.