No hay nadie en España y parte del extranjero que no conozca a David Bisbal, sus canciones se cuelan en fiestas y listas de reproducción y sus letras pegadizas permanecen en nuestra cabeza durante días.

Muy diferente era en 2001 cuando el cantante daba sus primeros pasos. Solo tenía 22 años cuando salió de Almería para participar en el concurso musical Operación Triunfo. No solo logró entrar, sino que se convirtió en uno de los concursantes más populares de la primera edición. En OT quedó en segunda posición y acompañó, junto con algunos de sus compañeros, a Rosa López en el Festival de Eurovisión.

Su primer disco: 'Corazón latino'

En el 2002 publicó su primer disco, 'Corazón latino' con el que obtuvo su primer disco de Diamante, vendiendo más de 1.300.000 copias. Además de ganar su primer Grammy Latino y el Premio Ondas, entre otros reconocimientos.

No obstante, dejando a un lado los premios su disco 'Corazón Latino' tuvo una acogida tremenda. En el verano de hace 20 años, no había chiringuito o verbena donde no se bailara 'Ave María', 'Lloraré las penas' o el tema que da título al álbum.

Dos décadas después, el joven, que se coló en nuestras casas en la primera edición de OT, ha recorrido escenarios en numerosos países; participado en series, películas y programas de televisión y publicado 14 discos. Actualmente, es uno de los entrenadores de 'La Voz Kids' de Antena 3 y colabora con múltiples artistas del panorama nacional e internacional como Juan Magan, Malú, Luis Fonsi, Aitana o Antonio Orozco.

Asimismo, el artista almeriense tiene siete álbumes de estudio que van desde 'Corazón Latino' hasta 'En Tus Planes'. Su último lanzamiento, el 15 de julio, ha sido el sencillo 'Tú me delatas', que ya es un éxito en redes sociales.

El estribillo de su sencillo reza así: "Yo la vi, dije: 'Ave María'; me la llevo pa Andalucía; ruego que algo pase entre tú y yo". Un claro homenaje, intencionado o no, a su exitoso tema 'Ave María', que cumple 20 años.