Si ya has ido al cine y te has quedado con ganas de más 'Avatar', has de saber que estás de enhorabuena. No, no tendrás que esperar otros 13 años para ver una nueva película del mundo de Pandora, sino solo uno. En 2019, Disney anunció que preparaba cuatro películas de la saga; en su momento, se puso la fecha de estreno de 'Avatar 2' en 2021, moviéndose finalmente a 2022.

Eso sí, quedan otras tres películas de James Cameron, de las cuales sabemos hasta sus títulos -provisionales, eso sí-. El calendario de las próximas películas de Avatar está establecido de la siguiente manera:

Avatar 3 (The Seed Bearer) : 20 de diciembre de 2024.

: 20 de diciembre de 2024. Avatar 4 (The Tulkun Rider) : 18 de diciembre de 2026.

: 18 de diciembre de 2026. Avatar 5 (The Quest for Eywa): 22 de diciembre de 2028.

En septiembre de 2020, James Cameron reconoció que Avatar 3 estaba rodada "al 95%", un porcentaje similar al dado por el actor Sam Worthington en 'The Tonight Show' ("alrededor del 80 o 90%"). En julio de 2022, el director dijo a 'Empire' que podría no dirigir la cuarta y la quinta entrega, cuyas fechas de estreno podrían depender de las "fuerzas del mercado".

La tercera y la cuarta "ya se han rodado"

En laSexta, hemos podido hablar con el compositor digital Aitor Echeveste, que nos cuenta que la tercera y la cuarta entrega de la saga "ya se han rodado". "Todo el material está pasando a postproducción", añade.

Además, explica que parte del retraso de 'Avatar 2' ha venido porque, a la vez, se estaba trabajando en estas otras películas. "La tercera película ya está en producción, pero se tardarán dos añitos si no se retrasa", afirma el compositor.