Éramos muy jóvenes cuando 'Avatar' llegó a los cines. También lo era el 3D, tecnología que vio en esta película una oportunidad para despegar hacia lo que parecía el futuro. Sin embargo, las tendencias cambiaron muy rápido y las gafas fueron quedando aparcadas.

El 18 de diciembre de 2009, los cines de todo el mundo recibieron a 'Avatar', película dirigida por James Cameron. Pocos podían prever que se convertiría en la película más taquillera de todos los tiempos, adelantando en su momento a Titanic (ahora tercera en la lista, también superada por 'Avengers: Endgame', según datos de IMDbPro).

Han tenido que pasar 13 años para que podamos ver la secuela de la exitosa película. 'Avatar 2', o 'Avatar: The Way of Water', llega a los cines el viernes 16 de diciembre, volviendo a juntar a Jake Sully, Ney'tiri y Pandora, a la que tendrán que proteger ante la vuelta de "una antigua amenaza", según la sinopsis.

Sin entrar en posibles 'spoilers', la primera película trata de la misión llevada a cabo en Pandora por el exmarine en silla de ruedas Jake Sully en el año 2154, que allí busca un mineral que puede poner fin a la crisis que vive la Tierra.

Una película "jodidamente cara"

Tras las primeras informaciones que apuntaban a su estreno en 2015, la cita se ha visto retrasada hasta 2022, acompañada de esas tres películas que veremos en fechas navideñas. Mucho han cambiado las cosas en el cine en 13 años, motivo por el que el estreno de esta película es toda una incógnita.

¿Tendremos más tecnología que historia? ¿Será capaz de aguantar la secuela el legado de la película original? ¿Tiene mucho que contar el mundo de Pandora todavía? Son las grandes preguntas que rodean un estreno con más 'miga' de lo que puede parecer.

Y es que, según ha reconocido el propio James Cameron en GQ, 'Avatar 2' tendrá que ser la "tercera o cuarta película más taquillera de todos los tiempos" para ser rentable. Si no, será "el peor negocio de la historia del cine", ya que ha sido "jodidamente cara" de hacer. "Me gusta lo difícil, me atrae, es una jodida atracción para mí", confiesa.

Para esta película, Cameron ha necesitado cámaras que pudiesen grabar bajo el agua, un nuevo sistema de captura de movimiento, nuevos algoritmos y una nueva Inteligencia Artificial. Ha tenido que cambiar todo para no cambiar nada, manteniendo la esencia que dejó con la boca abierta a millones de personas al ver 'Avatar' por primera vez. Replicar ese hito visual es la primera prueba de fuego para Cameron.

Duración, reparto...

La película superará las tres horas de duración y se centrará en la familia que forman los protagonistas, encarnados de nuevo por Sam Worthington y Zoe Saldana. También vuelven Stephen Lang (general Miles Quaritch) y Sigourney Weaver (Grace Augustine), además de contar con los fichajes estelares de Kate Winslet o David Thewlis, el profesor Remus Lupin en la saga Harry Potter.

Lo que ha provocado el retraso la llegada de esta película es la propia tecnología, con la obsesión de Cameron en capturar el movimiento debajo del agua, así como la propia evolución del CGI (Computer Generated Imagery, o imágenes generadas por ordenador), presente en los grandes taquillazos de Marvel, por ejemplo

Es más, el propio Cameron sacó pecho de los efectos que tendrá su nueva película haciendo alusión al gran villano de Marvel. "¿Thanos? Por favor. Ni se nos acerca", afirmó en una entrevista en 'ComicBook'.

¿Qué viene después? Mucho más Avatar

Tras la espera de 13 años, y tras el estreno de 'Avatar 2', quedan por llegar muchas más entregas de la saga. Es más, Sam Worthington aseguró en 'The Tonight Show' que 'Avatar 3' ya se encuentra rodada "al 80 o 90%", con "algunas escenas" de 'Avatar 4' ya rodadas.

Incluso, ya sabemos las fechas de estreno previstas para estas dos películas y para Avatar 5, siendo las siguientes:

Avatar 3 : 20 de diciembre de 2024.

: 20 de diciembre de 2024. Avatar 4 : 18 de diciembre de 2026.

: 18 de diciembre de 2026. Avatar 5: 22 de diciembre de 2028.

Llama la atención que, cuando la película todavía no se ha estrenado, el largometraje ya cuenta con dos nominaciones a los Globos de Oro: uno para James Cameron (mejor dirección) y otro a mejor película de drama.