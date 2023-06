Atresmedia Televisión, a través de sus cadenas Antena 3 y laSexta, sigue manteniendo un año más su posición como referente informativo y líder indiscutible en credibilidad y confianza, según los datos difundidos por el Informe Digital News Report 2023 elaborado por el Reuters Institute for the Study of Journalism y la Universidad de Oxford, en colaboración con Digitalunav de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra para su edición en España.

El estudio de Reuters y la Universidad de Oxford, calificado como una referencia a nivel mundial en lo que respecta a hábitos de consumo informativos, mantiene la posición destacada de Antena 3 Noticias y laSexta Noticias como medios empleados para informarse por los usuarios españoles, constituyéndose como fuentes principales frente a sus principales competidores. Ambas cadenas mantienen, una edición más, su situación en el 'top 3' de medios favoritos por parte de los consumidores de nuestro país.

Antena 3 Noticias y laSexta Noticias, fuentes más empleadas

El documento indica que Antena 3 y laSexta siguen obteniendo un elevado grado de confianza y lealtad entre los usuarios de los medios de comunicación, trasmitiéndose especialmente a través de sus Informativos, según destaca, señalando unas cifras incontestables frente a sus competidores más relevantes en el ámbito televisivo.

Al respecto, Antena 3 Noticias, de nuevo, es la fuente principal y más utilizada por los usuarios para informarse con un 42% mientras que laSexta Noticias continúa en el tercer puesto con un 23%, siendo la segunda opción privada favorita. En un plano global, los Informativos de Antena 3 y laSexta, pertenecientes a Atresmedia TV, lideran el ranking con un total de 65% sobre competidores como RTVE (24%) y Mediaset (37% con la suma de Informativos Telecinco y Noticias Cuatro).

laSexta, la segunda cadena privada más confiable tras Antena 3

El liderazgo de Antena 3 sigue siendo rotundo con respecto a la confianza otorgada por parte de los usuarios, obteniendo de nuevo, una edición más, una elevada cuota de credibilidad. La cadena de Atresmedia TV encabeza el ranking de medios con una valoración de 51%.

Además, Antena 3 también es la televisión más seguida en el ranking online con un 12%, situándose entre los medios de mayor seguimiento en dicha categoría.

En cuanto a laSexta, es la segunda cadena privada que resulta más confiable para el público con un 42%, situándose por delante de Telecinco, que es la menos creíble (32%).

La suma de ambas cadenas generalistas, pertenecientes a Atresmedia Televisión, con un 93%, supone un liderazgo indiscutido en el índice de confianza sobre el resto de competidores a nivel audiovisual.

Un modelo de TV líder en audiencia

Los datos del Informe Digital News Report 2023 profundizan en los que ha proporcionado el mismo estudio en ediciones anteriores, señalando la posición destacada de los Informativos de Atresmedia TV en cuanto a seguimiento y de confianza en lo que respecta a sus dos cadenas generalistas, Antena 3 y laSexta, y demostrando que la televisión sigue siendo el medio preferido para obtener información.

Asimismo, ponen de relieve que los canales de Atresmedia TV, en su apuesta por la calidad, la credibilidad y la pluralidad informativa, mantienen, una edición más, su audiencia y su influencia en la sociedad como referentes informativos.

En mayo, Antena 3 repitió como la cadena líder en la televisión española, encadenando 19 meses consecutivos de victorias. laSexta, por su parte, fue la tercera cadena privada más vista, liderando un mes más sobre su principal rival. Este dominio de sus dos principales canales, se extendió al grupo entero que, pese a contar con un canal menos que su competidor, cerró mayo como Grupo líder.

En el terreno informativo, Antena 3 Noticias cerró 41 meses consecutivos de liderazgo (18,9% de cuota), con los informativos más vistos de la TV en todas sus ediciones. Por su parte, laSexta Noticias destacó también promediando un 7,5%, con su mejor cuota de la temporada, e imponiéndose a su competidor en todas sus ediciones.

Digital News Report, referente mundial en hábitos de consumo informativo

El Informe Digital News Report 2023, considerado el principal estudio mundial en hábitos de consumo de información, está basado en una encuesta online, respondida de manera exclusiva y realizado por YouGov en 46 países de seis continentes.