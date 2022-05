Chanel Terrero es la representante de España para Eurovisión 2022, el certamen de música que tendrá lugar el próximo 14 de mayo de 2022.

Quién es Chanel Terrero

Chanel es una cantante y bailarina de ballet, clásico, jazz y gimnasia rítmica, desde los cuatro años. A los seis también inició su formación en interpretación.

Diez años más tarde comenzó a participar en musicales, como 'El Rey León' y 'Mamma Mía!'. De hecho, ha sido protagonista de algunas producciones como 'Flashdance', 'El Guardaespaldas', 'Fiebre Hamilton' y 'NINE'. También es la protagonista del nuevo musical de Nacho Cano, 'Malinche'.

También se le ha podido ver en televisión, en las series como 'Águila Roja', 'Wake up', 'El Continental' o 'Cupido', de RTVE, y en 'El secreto de Puente Viejo' o 'El Inmortal'. También en la gran pantalla, en la película Agustí Villaronga 'El Rey de la Habana'.

Como bailarina participó en la gala de los MTV Europe Music Awards (EMAS) de 2010, junto a Shakira. También en Starlite Marbella.

De dónde es Chanel Terrero

Chanel nació en La Habana (Cuba) en 1991. Allí vivió hasta los tres años, cuando su familia se trasladó a España. Al llegar, con apenas cuatro años, comenzó a formarse en ballet, clásico, jazz, gimnasia rítmica y canto.

Vivió en Olesa de Montserrat (Barcelona) hasta los 18 años. Fue entonces cuando se mudo a Madrid para pelar por su sueño: dedicarse a la interpretación.

Qué dice SloMo, la letra de Chanel Terrero

Let's go

Llegó la mami La reina, la dura, una Bugatti

El mundo 'tá loco con este body

Si tengo un problema, no es monetary

Les vuelvo loquito' a todos los daddie'

Voy siempre primera, nunca secondary

Apena' hago doom, doom con mi boom, boom

Y le' tengo dando zoom, zoom on my yummy

Y no se confundan, señora' y señore'

Yo siempre estoy ready pa' romper cadera', romper corazones

Solo existe una, no hay imitacione' (na, na)

Y si aún no me creen pue' me toca mostrárselo

Take a video, watch it slow mo, mo, mo, mo, mo (yeah)

Booty hypnotic, make you want more, more, more, more, more

Voy a bajarlo hasta el suelo-lo-lo-lo-lo (yeah)

If the way I shake it to this dembow (to this dembow)

Drives you loco (yeah)

Take a video, watch it slow mo

Te gusta to' lo que tengo te endulzo la cara en jugo de mango

Se te dispara cuando la prendo

Hasta el final, yo no me detengo

Take a sip of my cola-la

Ponte salvaje, na-na-na

Make it go like pa-pa-pa-pa

Like pa-pa-pa-pa-pa

Y no se confundan (y no se confundan), señora' y señore'

Yo siempre estoy ready (yo siempre estoy ready) pa' romper cadera', romper corazones (ah)

Solo existe una (solo existe una), no hay imitacione' (na, na, na)

Y si aún no me creen pue' me toca mostrárselo (oye)

Take a video, watch it slow mo, mo, mo, mo, mo

Booty hypnotic, make you want more, more, more, more, more

Voy a bajarlo hasta el suelo-lo-lo-lo-lo If the way I shake it to this dembow (to this dembow)

Drives you loco (yeah)

Take a video, watch it slow mo, mo, mo, mo, mo

Booty hypnotic, make you want more, more, more, more, more

Voy a bajarlo hasta el suelo-lo-lo-lo-lo If the way I shake it to this dembow (to this dembow)

Drives you loco (yeah)

Y no se confundan (y no se confundan), señora' y señore'Ç

Yo siempre estoy ready (yo siempre estoy ready) pa' romper cadera', romper corazones (oh)

Solo existe una (solo existe una), no hay imitacione' (na, na, na)

Y si aún no me creen pue' me toca mostrárselo (oh-yeah)

Take a video, watch it slow mo, mo, mo, mo, mo

Booty hypnotic, make you want more, more, more, more, more

Voy a bajarlo hasta el suelo-lo-lo-lo-lo If the way I shake it to this dembow (a este dembow)

Drives you loco (yeah) Take a video, watch it slow mo

Cuál fue la polémica de Chanel Terrero en BenidormFest

La figura de Chanel Terrero se vio envuelta en varias polémicas, tras su actuación en el BenidormFest. Una de ellas relacionada con la letra de su canción, que fue denunciada por políticos y usuarios que encontraban una estrecha relación entre ella y la prostitución.

Ante ello, la cantante ha dejado claro en varias ocasiones su postura: "'SloMo' es una armadura de seguridad, la escuchas y quieres bailar y disfrutar y quieres perrear hasta el suelo en pijama o vestido de gala. Da igual. Va de pasárselo bien y de sentirse grande".

Por otro lado, las críticas al sistema de votación del BernidormFest también salpicaron a la cantante. El 50% de la votación caía sobre el jurado profesional, mientras que el otro 50% era del público demoscópico (25%) y del televoto (25%). Así, el mayor porcentaje en la votación telemática se lo llevaron Tanxugueiras, que obtuvo el 70,75%. Rigoberta el 18,08% y Chanel el 3,97%. El voto demoscópico fue también en su mayoría para Tanxugueiras, con un 14,59% frente al 13,88% de Chanel y el 13,52% de Rigoberta Bandini. El jurado profesional otorgó 51 puntos a Chanel, 46 a Rigoberta Bandini y 30 a Tanxugueiras: siendo así el definitivo.

A raíz de esta situación, la cantante se vio obligada a abandonar las redes sociales por una temporada. También a desmentir supuestos rumores sobre una mala relación con sus compañeros del festival. : "Que la gente tome ejemplo de cuánto amor hemos llevado dentro. Ha sido una competición muy sana, no hay más que ver las imágenes en directo", aseguraba la artista en Zapeando.

Cómo fue la actuación de Chanel Terrero en BenidormFest

En el siguiente vídeo puedes recordar cómo actuó Chanel en el BenidordmFest el pasado 29 de enero.

¿Chanel Terrero puede ganar Eurovisión?

Chanel Terrero es ocupa el quinto lugar en los vaticinios de las casas de apuestas para la victoria en Eurovisión 2022, recoge Efe.

Además, profesionales que siguen e informan sobre Eurovisión en España han confirmado a laSexta que Chanel ha conseguido ganarse el favor de los eurofans y de los medios. Juanma Fernández, director de Bluper y experto en el certamen cuenta que hay gente que cree que España está entre las favoritas.

Por su parte, Luis Mesa, periodista especializado en Eurovisión y colaborador en varios medios de comunicación, piensa que "España está en la quiniela de grandes favoritos a ganar Eurovisión".

De hecho, ya el pasado 1 de febrero- en una entrevista en Zapeando- la cantante aseguró que el tema estaba siendo bien acogido por las críticas en Europa.

¿Cuándo actuará Chanel Terrero en Eurovisión?

Chanel cantará en la primera parte del festival de la canción, que se celebrará el 14 de mayo de 2022 en el del Pala Olímpico de Turín (Italia).

Así, en la parte inicial de la tabla actuarán también Francia y Alemania, mientras que Reino Unido, uno de los grandes favoritos, lo hará en la segunda. Para conocer la posición que ocupará la representante de España, dentro de la primera parte, habrá que esperar al próximo viernes, cuando la RAI y la Unión Europea de Radiodifusión (UER) informen del orden ideado para todos los finalistas con el objetivo mantener el ritmo de la gala.

¿Cómo es el traje que llevará Chanel Terrero en Eurovisión?

Un diseño de Palomo Spain de inspiración taurina. Este será el look que Chanel lucirá el próximo 14 de mayo. Un mono repleto de brilli brilli en el que están incorporados 50.000 cristales de swarowsky.

Estas son las claves del vestuario, según su creador.