Queda una semana para que Chanel, quinta actualmente en los vaticinios de las casas de apuestas para la victoria en Eurovisión 2022, actúe en el del Pala Olímpico de Turín (Italia).

Este sábado la catalana ha participado en el segundo ensayo general de su actuación, una interpretación que ha incluido algunas variaciones si la comparamos con la del Benidorm Fest. Tras este ensayo, Chanel ha protagonizado una nueva rueda de prensa en la que se ha mostrado muy satisfecha con el resultado de hoy sobre el escenario: "estamos muy felices aunque no vamos a parar de trabajar y perfeccionar para hacer la mejor actuación el 14 de mayo".

¿Qué características recoge la propuesta de España para Eurovisión 2022?

Así es Chanel, la representante de España en Eurovisión 2022: cantante, actriz y bailarina

Chanel es la cara visible de España en el Festival de Eurovisión 2022. Nacida en La Habana (Cuba) en 1991, la cantante llegó a España con apenas cuatro años, donde comenzó a formarse en ballet, clásico, jazz, gimnasia rítmica, canto e interpretación desde que tenía solo seis años, según recoge Europa Press.

Una década después, con 16, comenzó a trabajar en el teatro musical. Participó en producciones como 'El Rey León' y 'Mamma Mía! ' hasta convertirse en la protagonista de grandes musicales. Entre ellos se encuentran 'Flashdance', 'El Guardaespaldas', 'Fiebre Hamilton' y 'NINE'. Es la protagonista del nuevo musical de Nacho Cano, 'Malinche'.

Como cantante y bailarina ha participado en distintos Dinner Shows, como Starlite Marbella. Y ha llegado a bailar junto a Shakira durante de la gala de los MTV Europe Music Awards (EMAS) de 2010. También ha actuado en series de televisión como 'Águila Roja', 'Wake up', 'El Continental' o 'Cupido', en RTVE, y en otras como 'El secreto de Puente Viejo' o 'El Inmortal'. También ha formado parte del elenco de la película de Agustí Villaronga 'El Rey de la Habana'.

Letra de la canción de España en Eurovisión 2022

Los expertos del festival europeo defienden que Chanel parte con la ventaja de que es una de las pocas canciones con un ritmo vívido de esta edición, plagada de medios tiempos y baladas, varias de ellas entre los favoritos, como es el caso de Suecia o de Italia.

La de Chanel es una canción feminista, tal y como lo ha defendido ella en varias ocasiones. "Me siento orgullosa de cantar la letra que estoy cantando. Todo el mundo tiene una opinión y es respetable, pero tengo la mía y al final defiendo este tema con todo, con mi armadura de mujer y de ser humano también, y me lo paso muy bien", señala la cantante en declaraciones recogidas por Efe.

Esto es lo que dice la letra de SloMo, recogida por RTVE:

Let's go

Llegó la mami La reina, la dura, una Bugatti

El mundo 'tá loco con este body

Si tengo un problema, no es monetary

Les vuelvo loquito' a todos los daddie'

Voy siempre primera, nunca secondary

Apena' hago doom, doom con mi boom, boom

Y le' tengo dando zoom, zoom on my yummy

Y no se confundan, señora' y señore'

Yo siempre estoy ready pa' romper cadera', romper corazones

Solo existe una, no hay imitacione' (na, na)

Y si aún no me creen pue' me toca mostrárselo

Take a video, watch it slow mo, mo, mo, mo, mo (yeah)

Booty hypnotic, make you want more, more, more, more, more

Voy a bajarlo hasta el suelo-lo-lo-lo-lo (yeah)

If the way I shake it to this dembow (to this dembow)

Drives you loco (yeah)

Take a video, watch it slow mo

Te gusta to' lo que tengo te endulzo la cara en jugo de mango

Se te dispara cuando la prendo

Hasta el final, yo no me detengo

Take a sip of my cola-la

Ponte salvaje, na-na-na

Make it go like pa-pa-pa-pa

Like pa-pa-pa-pa-pa

Y no se confundan (y no se confundan), señora' y señore'

Yo siempre estoy ready (yo siempre estoy ready) pa' romper cadera', romper corazones (ah)

Solo existe una (solo existe una), no hay imitacione' (na, na, na)

Y si aún no me creen pue' me toca mostrárselo (oye)

Take a video, watch it slow mo, mo, mo, mo, mo

Booty hypnotic, make you want more, more, more, more, more

Voy a bajarlo hasta el suelo-lo-lo-lo-lo If the way I shake it to this dembow (to this dembow)

Drives you loco (yeah)

Take a video, watch it slow mo, mo, mo, mo, mo

Booty hypnotic, make you want more, more, more, more, more

Voy a bajarlo hasta el suelo-lo-lo-lo-lo If the way I shake it to this dembow (to this dembow)

Drives you loco (yeah)

Y no se confundan (y no se confundan), señora' y señore'Ç

Yo siempre estoy ready (yo siempre estoy ready) pa' romper cadera', romper corazones (oh)

Solo existe una (solo existe una), no hay imitacione' (na, na, na)

Y si aún no me creen pue' me toca mostrárselo (oh-yeah)

Take a video, watch it slow mo, mo, mo, mo, mo

Booty hypnotic, make you want more, more, more, more, more

Voy a bajarlo hasta el suelo-lo-lo-lo-lo If the way I shake it to this dembow (a este dembow)

Drives you loco (yeah) Take a video, watch it slow mo

La puesta en escena de Slomo

Chanel no estará sola en el escenario italiano. Estará acompañada de sus bailarines Exon Arcos, Josh Huerta, Pol Soto, Raquel Caurin y Ria Perez, en una puesta en escena que cuenta con la dirección artística del coreógrafo Kyle Hanagami y la iluminación de Rob Sinclar, que ha trabajado con artistas como Kyle Minogue o Tame Impala.

Así, en el ensayo de este sábado han ofrecido ofrecido una coreografía nueva y diversos arreglos en la base de la canción. Eso sí, con luces cálidas, trajes de inspiración torera y un gran abanico rojo al final.

La puesta en escena para la final de Eurovisión 2022 conserva los elementos icónicos de la actuación de Chanel en Benidorm, como el dance break. La modificación de la iluminación incrementa aún más la fuerza de la candidata española sobre el escenario y el efecto estroboscópico del estribillo que representa el slow-motion al que hace alusión la canción.

También hay una novedad en la parte final: la introducción de una coreografía en el último estribillo. También un solo de Chanel con progresión de notas ascendentes en agudo, un parte que permite a la cantante avalar su versatilidad y sus cualidades vocales. Se han añadido a la actuación una cascada de fuego y elementos pirotécnicos.

Por otro lado, la cantante ha desvelado un elemento más de su actuación del 14 de mayo: “No hay agua en el escenario porque está prohibido. Me encantaría bailar a modo Flashdance pero no es posible. Pero hay lluvia".

El vestuario de Chanel para Eurovisión 2022

Un mono negro y chaquetilla de cuero con más de 50.000 cristales de swarowsky. Así es el vestuario de Chanel diseñado por el el cordobés Palomo Spain.

Palomo Spain ha asegurado que está orgulloso del resultado. Sin embargo, ha declarado este sábado que le hubiera gustado que su diseño de inspiración taurina y repleto de pedrería y brilli brilli saliese a la luz más tarde, como explica en este vídeo.

Cuándo actuará Chanel en Eurovisión 2022

Por otro lado, este sábado se ha desvelado la parte en la que la catalana entonará el tema español en el certamen musical europeo. Lo hará en la primera parte del festival de la canción, que se celebrará el 14 de mayo de 2022 en el del Pala Olímpico de Turín (Italia).

El resto de países del "Big Five" han conocido igualmente este sábado parte de su destino en la final. Así, en la parte inicial de la tabla actuarán también Francia y Alemania, mientras que Reino Unido, uno de los grandes favoritos, lo hará en la segunda.

Para conocer la posición concreta que ocupará Chanel habrá que esperar al próximo viernes, cuando la RAI y la Unión Europea de Radiodifusión (UER) publiquen el orden ideado para todos los finalistas con el objetivo mantener el ritmo de la gala.