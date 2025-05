Antonio Orozco habla del duro momento que casi paraliza su carrera: "No podía escribir más canciones, no sabía"

25 conciertos para celebrar sus 25 años de carrera. Antonio Orozco presenta disco en un momento dulce de su carrera, aunque, como reconoce en esta entrevista que ha concedido a laSexta, no siempre ha sido así.

Mientras que componía este disco, el "más importante" de su vida -según confiesa-, hubo un momento en el que casi se trunca su carrera. Un antes y un después que le hizo reflexionar, ya que, no sabía escribir más canciones. "El día que dije no puedo escribir más canciones porque no sé fue importantísimo", afirma. Este hecho fue el que marcó el final de sus composiciones.

Orozco es un contador de historias que busca algo diferente en sus éxitos, aunque es consciente de que vive en una sociedad donde no hay tiempo ni para escuchar canciones de tres minutos. "Hay muchos poetas, muchos contadores de historias, muy buenos raperos que cuentan cosas que vale la pena escuchar y luego también hay mucha basura que se la podrían ahorrar", afirma.

En su brillante carrera, ha tenido momentos en los que ha necesitado ayuda psicológica. "Uno toca fondo sin darse cuenta", cuenta, por eso, este trabajo, no es más que "una rea retahíla de verdades". "Si te sientes mal, ve a que te ayuden", manda este importante mensaje a sus seguidores, a los que pide no caer en la vergüenza ni en los tópicos.

En su caso, cambió por completo su rutina. "Me levantaba a las siete, iba al gimnasio y a comprar", pero esas situaciones le dejaron de suceder. Ahora, lo que ha hecho, es "ir a buscar lo que había antes". "Cómo vas a escribir si no vives", reflexiona.

Deja claro que añora esa normalidad, al igual que la de estar junto a sus hijos, a los que dedica canciones. "Son el motor de mi vida, mi vida no existiría si no tuviera los hijos que tengo", se deshace en halagos hacia ellos.

Antonio Orozco reconoce que este disco es el "más importante" de su vida y lo sabe porque nunca antes ha dedicado "tanto tiempo a hacer algo". Ahora se enfrenta a 25 conciertos que homenajean sus 25 años de carrera musical, extensa y exitosa. Un nuevo disco con el que reconoce el vértigo que se siente al crear el repertorio.

"Yo pensaba que con la edad mejorarían mis miedos pero han empeorado", reconoce. Un proyecto fruto del resultado de dejarse ir, para poder encontrarse