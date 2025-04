¿Vuelve Amaia Montero a 'La Oreja de Van Gogh'? Esto es todo lo que se sabe sobre su posible vuelta al grupo

Parece la noticia de la semana, quizás la del mes para muchos: nuevas informaciones suman fuerza a los rumores de la vuelta de Amaia Montero a 'La Oreja de Van Gogh'.

El grupo musical lleva sin vocalista desde que el pasado mes de octubre la banda anunciara su seperación: Leire Martínez dejaba el grupo tras 17 años cantando junto a ellos. Y todo ello sucedía sin cordialidad de por medio, después de Amaia Montero, antigua vocalista del grupo, reapareciera sobre los escenarios y empezara a jugar con la melancolía de volver a ser la cantante del grupo.

Ahora, es el periodista David Insua quien ha lanzado el bombazo en exclusiva: 'La Oreja de Van Gogh' ('LODVG') estaría grabando un nuevo álbum con Amaia Montero como vocalista. A esta información se suma la que ya otros tantos compañeros de profesión en octubre de 2024: Amaia Montero podría haber firmado un concierto con 'La Oreja de Van Gogh' para 2025. David Insua confirmaba la noticia: habrá concierto, será en Estados Unidos... ¿pero con Amaia?

Amaia vuelve al estudio, Leire lanza single

¿Verdad o simple rumor? El periodista Alberto Moyano desmentía esta información en el Diario Vasco y aseguraba que, en efecto, Amaia Montero había vuelto a los estudios de grabación, pero no para grabar ese supuesto nuevo álbum con su antiguo grupo. Según fuentes del Diario Vasco, la primera vocalista de 'La Oreja de Van Gogh' estaría colaborando en un nuevo tema de otro artista, ajeno al grupo.

En esta trama que lleva meses convertida en 'asunto de Estado' por la empatía colectiva, las noticias no vienen solas. El bombazo de Insua coincidía en fecha con otra noticia protagonizada por Leire, la otra cara de la moneda. Después de meses con la carga emocional de tener que despedirse de su grupo, mientras muchos fans entendían que se preguntase "¿Y yo qué?", Leire regresa a la música, esta vez en solitario, con nuevo single llamado 'Mi nombre'. Una vez más, la larga sombra de Amaia Montero se posaba sobre ella.

Por el momento, ni Amaia, ni Leire, ni ninguno de los integrantes de 'La Oreja de Van Gogh' han confirmado ni desmentido nada al respecto. Los seguidores del grupo tendrán que esperar aún para saber cómo, cuándo y en qué circustancias volverán a escuchar a su grupo favorito en directo, mientras continúan los rumores en torno a una trama que explotó hace años y de la que, por el momento, esto es todo lo que sabemos:

La reaparición de Amaia Montero con Karol G

En julio de 2024, Amaia Montero reaparecía en el segundo concierto de Karol G para cantar 'Rosas' sobre el escenario del Santiago Bernabeu.

No aparecía junto a Karol G para cantar alguno de los temas de la cantante colombiana, no lo hacía ni siquiera para cantar alguna de sus canciones en solitario, no, tanto Amaia como Karol G elegían uno de los grandes éxitos de 'La Oreja de Van Gogh', de la época en la que estaba Amaia, una de las canciones que ahora cantaba Leire.

Más de 60.000 personas llenaron ese día el estadio madrileño y corearon el nombre de Amaia al unísono. Muchas de las personas que lo vieron en redes sociales soñaban y pedían su vuelta al grupo al ver que, aparentemente, la cantante se habría recuperado al fin del mal que le hizo despedirse de redes sociales parar "curarse"..

Amaia Montero recibía todo ese cariño y agradecía el apoyo a todos sus seguidores con una bonita reflexión en su cuenta personal de Instagram: "La vida es el viaje y no el destino", decía. Un cambio muy importante para sus seguidores, que en octubre de 2022 se quedaban atónitos al ver la última imagen que compartía Amaia en Instagram acompañada de la frase "¿de qué me sirve la vida?".

Leire Martínez abandona 'LODVG'

Después de días escuchando y leyendo cómo miles de fans pedían la vuelta de Amaia al grupo, después de ver las lágrimas de Leire Martínez cantando 'Rosas' en el que sería uno de sus últimos conciertos con 'La Oreja de Van Gogh', finalmente llegaba la noticia: el grupo anunciaba la salida de Leire Martínez tras 17 años siendo la vocalista.

¿Los motivos? A pesar del mensaje que lanzaba oficialmente el grupo, la propia Leire confirmaba que no había firmado el comunicado. Ante semejante noticia, con los rumores de una posible vuelta de Amaia sobrevolando las cabezas del grupo, Amaia Montero descartaba volver al grupo, Leire Martínez decidía callar en los días siguientes a su salida.

Amaia Montero lanza una nueva canción

En plena polémica, Amaia Montero movía ficha por su cuenta y estrenaba 'Tormenta perfecta', su nueva canción que habría escrito hace años y que rescataba para la ocasión.

En diciembre, para cerrar el año, Amaia anunciaba su su vuelta a la música para 2025, bajo una frase con fuerte significado: "Lo que más he echado de menos en estos años robados".

Solo un mes después, Amaia volvía a asomar la patita publicando en sus redes sociales una foto con 'La Oreja de Van Gogh' antigua, de la época en la que ella era la cantante (y no Leire).

Amaia Montero publica una foto con La Oreja de Van Gogh y destaca la locura en redes

¿Y qué pasa con Leire?

La gran perjudicada por todas estas noticias, sin duda, ha sido Leire Martínez. Sus lágrimas en el último concierto, los fans divididos entre su permanencia o la vuelta de Amaia, un comunicado sin su versión... Y, finalmente, el fin de su carrera con uno de los grupos más famosos del pop español tras 17 años caminando de su lado.

Tras abandonar el grupo ha intentado mantenerse al margen, pero sin dejar de aportar su voz. Ha tenido que responder incluso sobre la posible vuelta de Amaia con un "podría ser".

Poco después de anunciar su salida del grupo, concedía una entrevista a la televisión vasca, en sus primeras palabras tras la separación aseguraba que su actitud no era la de encerrarse en casa.

Con todo reposado, el pasado mes de marzo volvía a subirse a un escenario junto a Chenoa y Edurne para cantar 'Inmortal', uno de sus temas estrella junto a 'LODVG'. Ahora, prepara la salida de su nuevo single 'Mi nombre', que estará disponible el próximo viernes 11 de abril.