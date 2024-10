La Oreja de Van Gogh anunciaba hoy que el grupo y su cantante, Leire Martínez, separaban sus caminos, según el comunicado, por no conseguir "acercar nuestras maneras diferentes de vivir el grupo".

Este anuncio daría significado a las lágrimas de la cantante durante su último concierto con la banda, este fin de semana en Zaragoza, mientras cantaba 'Rosas', precisamente la misma canción que Amaia Montero cantó en su regreso a los escenarios con Karol G.

Ahora que se vuelve a especular con el regreso de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh, Más Vale Tarde recupera en el vídeo sobre estas líneas unas declaraciones de Leire sobre qué opinaba de este tipo de rumores.

"Que se diga que Amaia vuelve al grupo no me afecta, lo que no me gusta es que se me ningunee. ¿Y yo qué? Porque parece que a todo el mundo se le olvida que hay una cantante en el grupo que llevo 16 años ahí", comentaba.