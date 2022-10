Amaia Montero ha sorprendido a sus seguidores de redes sociales con una de sus últimas publicaciones. En ella aparece la cantante en primer plano en un selfie en blanco y negro con un aspecto muy diferente al que luce en el resto de sus fotografías subidas en Instagram.

Como se puede ver a continuación, la cantante se ha fotografiado con la cara lavada y el pelo al natural. Lo que despertó la preocupación de sus seguidores fue el pie de foto de la imagen.

"Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido ¿de qué me sirve la vida?", expresaba junto a su imagen. Sin embargo, tal y como se puede comprobar en su perfil de Instagram, la cantante ha borrado el pie de foto.

Lo cierto es que no es la primera vez que la artista preocupa a sus seguidores. El pasado mes de agosto, en su 46 cumpleaños, sus fans se preguntaban por qué hacía meses que no publicaba nada.

Según recoge Europa Press, necesitaba descansar y retirarse de la exposición mediática porque la fama le había pasado factura tras varias polémicas en redes sociales hace ya varios años y de llevar a cabo conciertos en los que fueron más sonadas las críticas que los halagos.

La artista, que ha cosechado grandes éxitos y que sigue siendo una de las grandes cantantes, está preparando la publicación de su próximo trabajo, del que ya ha dado algunas pistas en su cuenta de Instagram. Sin ir más lejos, este viernes publicó un trozo de uno de sus temas.