Novedades sobre el futuro de 'La Oreja de Van Gogh'. Durante la tarde de este miércoles se han pronunciado las dos protagonistas: Amaia Montero y Leire Martínez. En el caso de la primera vocalista del grupo, ha desmentido en Mediaset que vaya volver a la banda, así como que la salida de Leire no tiene nada que ver con ella. Leire Martínez, por su parte, ha asegurado en la televisión autonómica vasca que quiere "estar tranquila, pensar las cosas y tomar distancia". Mensajes cruzados y, pese a poco, pocas certezas.

"Este tema no tiene nada que ver conmigo. No digo nada, porque nadie me ha dado vela en este entierro, ni la quiero", ha asegurado Montero a un periodista del programa que dirige Ana Rosa Quintana. De hecho, la presentadora ha tenido que aclarar ante sus espectadores que la última parte de la entrevista con Montero no ha podido ser emitido, puesto que estaba muy afectada.

Eso sí, durante su conversación ha descartado una posible vuelta al grupo, al tiempo que ha asegurado que ese extremo "se lo inventan" y es algo que le "está empezando a afectar". "Esto es una locura. ¡Esto es una vehemencia! ¿He he dicho yo o algún componente del grupo ha dicho que yo vaya a volver a 'La Oreja'? Ni de mi boca ni de la otra parte. Con lo cual se lo inventan", ha sentenciado Amaia. No ha obviado a sus fans, a quienes ha recordar adorar con "toda" su "alma".

Por su parte, Leire Martínez ha acudido al programa del canal en euskera de la televisión pública vasca 'Biba Zuek!', del que es colaboradora habitual y en el que ha hecho una breve alusión a su situación tras dejar de ser miembro del grupo de pop donostiarra después de 17 años.

Después de que los presentadores hayan agradecido su presencia en unos días que "no son fáciles", la cantante ha indicado que no ha querido quedarse en casa y ha eludido responder si se encuentra "bien o mal" porque, ha dicho, cualquier manifestación suya se puede malinterpretar. "No he querido quedarme en casa y es verdad que en este momento no quiero decir nada más sobre este tema, llegará el momento", ha dicho la cantante. Asistir al programa, como hace habitualmente, le ayuda, ha confesado.

A partir de ahí, el asunto de su salida de del grupo ha quedado zanjado y no se ha vuelto a mencionar durante el programa, en el que Leire Martínez ha participado ofreciendo su punto de vista sobre los asuntos de índole social que han ocupado el espacio televisivo.