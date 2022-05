Ucrania es una de las grandes favoritas a ganar Eurovisión 2022. La guerra en Ucrania ha provocado una enorme ola de solidaridad en Europa, que ha condenado desde el pasado mes de febrero la invasión rusa en el país, dotándole de gran apoyo moral.

Ucrania es así una de las grandes protagonistas de la gala este año. El grupo Kalush Orchestra ha conseguido quedar primero en la votación popular en la semifinal de la gala con su rap 'Stefania' y ha sido ovacionado al finalizar su actuación.

Un momento que Olenh Psinkha, líder del sexteto Kalush Orchestra, ha aprovechado para realizar un alegato por su país: "Por favor, ayudad a Ucrania, a Mariúpol. Ayudad a Azovstal de forma inmediata", ha esbozado entre los aplausos y gritos del público.

No es la primera vez que Psink y Kalush Orchestra realizan este llamamiento, que ya habían repetido en los días previos a través de sus redes sociales, pero no hasta ahora en un evento vinculado a Eurovisión, donde los mensajes políticos están prohibidos. De momento, la organización no se ha pronunciado sobre si este mensaje acarreará consecuencias en el concurso de Ucrania.

La Unión Europea de Radiodifusión (EBU, por sus siglas en inglés) determinó expulsar hace unos meses a Rusia por la invasión en territorio ucraniano "basándose en las reglas del evento y los valores de la UER", así por el hecho de que permitir la inclusión de un representante rusa haría caer al concurso "en descrédito".