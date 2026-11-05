El actor británico Russell Brand, declarado culpable de violación y otros delitos sexuales

Russell Brand, exmarido de Katy Perry, a su llegada a la corte de Londres.

Los detalles El actor, que estuvo casado con la cantante Katy Perry, ha sido condenado este jueves por un tribunal de Londres de un delito de violación y tres cargos de agresión sexual perpetrados a lo largo de los años.

El actor y humorista británico Russell Brand, exmarido de la cantante Katy Perry, fue declarado este jueves culpable en un tribunal de Londres de un delito de violación y otros tres cargos de agresión sexual a lo largo de su carrera.

De este modo, un jurado popular le ha declarado este jueves culpable a de violar a una fan de 21 años tras uno de sus espectáculos en la capital británica en 2009, así como de haber agredido o manoseado sexualmente a otras mujeres en años anteriores.

Por su lado, el actor ha sido eximido de otros de los delitos que se le imputaban.

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