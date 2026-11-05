Ahora

Sentencia

El actor británico Russell Brand, declarado culpable de violación y otros delitos sexuales

Los detalles El actor, que estuvo casado con la cantante Katy Perry, ha sido condenado este jueves por un tribunal de Londres de un delito de violación y tres cargos de agresión sexual perpetrados a lo largo de los años.

Russell Brand, exmarido de Katy Perry, a su llegada a la corte de Londres. Russell Brand, exmarido de Katy Perry, a su llegada a la corte de Londres. Agencia AP

El actor y humorista británico Russell Brand, exmarido de la cantante Katy Perry, fue declarado este jueves culpable en un tribunal de Londres de un delito de violación y otros tres cargos de agresión sexual a lo largo de su carrera.

De este modo, un jurado popular le ha declarado este jueves culpable a de violar a una fan de 21 años tras uno de sus espectáculos en la capital británica en 2009, así como de haber agredido o manoseado sexualmente a otras mujeres en años anteriores.

Por su lado, el actor ha sido eximido de otros de los delitos que se le imputaban.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.

Las 6 de laSexta

  1. La UCO registra la casa de Ábalos, requiere información a Adif y detiene a seis personas en una nueva pieza del caso Koldo
  2. Más problemas de siniestralidad y menos fiabilidad: Adif prevé un grave deterioro de los trenes hasta 2030
  3. Una nueva oleada de amenazas de bomba obliga a 11 aviones con destinos europeos a realizar aterrizajes de emergencia
  4. Milei exporta su 'show' a la Cumbre Iberoamericana y equipara el socialismo al fascismo delante de Sánchez
  5. El tsunami demócrata sigue arrasando a los republicanos: ganan 11 asientos en la Cámara de Representantes con el ojo puesto en Mississippi y Alaska
  6. Gritos de "vergüenza" tras la detención de un profesor en las protestas ante la Consejería de Educación de Ayuso