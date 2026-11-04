Isabel Allende: "Toda la vida me he preguntado qué ocurrió tras el final de 'La casa de los espíritus'"

El Premio Planeta, La hora antes del alba, de Isabel Allende, continuación de La casa de los espíritus , y La añoranza , de Sergio Hernández Carrasco, finalista, llegan hoy a las librerías.

La historia de la familia Del Valle y de la familia Trueba fue un superventas desde el primer momento. Nívea, Clara, Blanca y Alba conquistaron a los lectores de medio mundo. Y muchos de ellos clamaban por una continuación. voces que llegaron también a la mente de la autora.

La propia Isabel Allende nos lo ha reconocido: "La casa de los espíritus termina con Alba, la nieta del patriarca, embarazada, en la casa, en plena dictadura. Lógicamente me he preguntado, ¿qué pasó con ella después de eso?".

Una continuación muy esperada

Publicada en 1982, La casa de los espíritus se ha traducido a 40 idiomas, vendiendo más de 20 millones de ejemplares en todo el mundo. Se han hecho adaptaciones al cine, como la que dirigió Bille August en 1993, con Meryl Streep, Jeremy Irons, Glenn Close y Antonio Banderas, entre otros.

'La hora antes del alba' llega 44 años después de su predecesora y adornada, además, con el premio Planeta

Este mismo año, Amazon Prime lanzó una serie inspirada en la misma historia, nominada a Mejor Serie Internacional por la Asociación de Críticos de Televisión. Un estreno que ha hecho que muchos desempolvarán aquella historia y volvieran a leerla. Y que ha servido, sin saberlo, de preludio para esta nueva novela que arrojará luz sobre la oscuridad.

La hora antes del alba llega 44 años después de su predecesora y adornada, además, con el premio económico más alto que puede obtener una novela en un concurso literario. "Esta es la historia de Alba en los tiempo del terror", nos cuenta Isabel Allende. "Este libro es imaginar todo lo que le sucedió a ella. Creo que es un libro alegre, dentro de todo".

Un finalista de cómic

Pero el Premio Planeta no viene solo. Sergio Hernández Carrasco fue finalista gracias a una novela en la que sobrevuela la figura de Antonio Machado, La añoranza. Contada en diferentes épocas, la historia gira en torno a un traductor francés afincado en Barcelona, Bastian.

Sergio Hernández Carrasco viene de un largo recorrido como guionista de cómics y en el audiovisual

Mentor de la joven Julia a finales de los años 50, será ella quien descubra, muchos años después, que el pasado del que fuera su amante y maestro de poesía, esconde un oscuro secreto. "Julia descubre que el hombre que un día amó estuvo íntimamente ligado a la muerte de Antonio Machado", nos explica Sergio Hernández Carrasco.

El autor, que viene de un largo recorrido como guionista de cómics y en el audiovisual, publicó su primera novela en 2024, La letra herida, con la editorial Contraluz. Ahora, su carrera literaria estará ligada de por vida con la de Isabel Allende, una todoterreno que seguro le sabrá dar buenos consejos.

Ambas novelas, Premio Planeta y finalista, tienen todas las papeletas para convertirse en el regalo perfecto para estas Navidades.

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