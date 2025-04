Acusan a Russell Brand, exmarido de Katy Perry, de cuatro violaciones y varias agresiones sexuales

El cómico y actor Russell Brand, exmarido de la cantante Katy Perry, ha sido acusado por la Policía británica de violar y agredir a cuatro mujeres entre 1999 y 2005. Unas acusaciones de las que ya se ha defendido y ha negado en varias ocasiones, ya que surgieron por primera vez en 2023. En las mismas, aseguraba que nunca había mantenido relaciones sexuales sin consentimiento.

En un comunicado hablado que él mismo ha emitido este viernes a través de la red social X ha salido en su defensa diciendo que, aunque fue una persona ingenua en su juventud, "nunca" fue un violador. "Nunca he participado en actividades sin consentimiento", agregaba en este vídeo, en el que también sostiene que se utiliza la ley como una "especie de arma".

La policía ha informado de que Brand, residente de Oxfordshire, en el sur de Inglaterra, fue acusado de violación, agresión indecente, violación oral y dos agresiones sexuales; y declarará ante el tribunal el próximo 2 de mayo.

La investigación, que continúa abierta, comenzó en septiembre de 2023 después de que un programa de televisión y un diario se hicieran eco de varias denuncias contra él. Tan solo una semana después, la Policía Metropolitana de Londres decidió abrir una investigación contra él por delitos sexuales. Lo que él llegó a "refutar rotundamente" y alegaba que estas acusaciones se ubicaban en "la época en la que trabajaba en el sector público y aparecía constantemente en los periódicos y en el cine". Una época en la que era "muy promiscuo", pero, asegura, que "durante esa época de promiscuidad, las relaciones que tuvo fueron siempre consensuadas".

Desde entonces, se le acusa de haber violado a una mujer en 1999; a otra en la zona de Bournemouth, en el sur de Inglaterra, en 2001. También se le investiga por una violación oral y por agredir sexualmente a otra mujer en 2004, también en la zona de Westminster y, en esa misma área, por otra agresión sexual que habría cometido entre los años 2004 y 2005.

Su relación con Katy Perry

Rusell Brand y Katy Perry se conocieron en diciembre de 2008 mientras la cantante grababa un cameo para la película 'Get him to the Greek', en la que en un principio iba a protagonizar una escena en la que ambos se besan, pero finalmente esta no llegó a aparecer en el film. No fue hasta un año después que comenzaron su relación, que se hizo oficial en los MTV Video Music Awards.

Ambos se comprometieron en diciembre de 2009 y tan solo un año más tarde se dieron el 'sí, quiero' en una ceremonia tradicional hindú en la India.

Sin embargo, su relación no cuajó y tan solo dos años después decidieron poner punto y final. Katy Perry justificó la decisión del ya exmatrimonio alegando que sus horarios eran incompatibles y que Brand deseaba tener hijos, una diferencia insalvable que les llevó a tomar caminos separados.

Aunque para Bran el final de su historia con la cantante tuvo que ver más con ella que con sus propios deseos. Él emitió otra versión de los hechos y sostuvo en un documental obre su vida que había decidido separarse de Katy Perry debido a su creciente fama, éxito comercial y su interés por participar en casusas de activismo.