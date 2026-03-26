La 1.ª temporada de la nueva serie de 'Harry Potter' (HBO Max) ya tiene fecha de estreno y llega en 2026

El director ejecutivo de Warner Bros., David Zaslav, ya adelantó que la nueva serie de 'Harry Potter' para HBO Max llegaría, como tarde, en 2026. La plataforma ha confirmado que así será.

El director ejecutivo de Warner Bros., David Zaslav, ya adelantó hace dos años que la nueva serie de 'Harry Potter' para HBO Max llegaría, como tarde, en 2026, y la plataforma de 'streaming' ha confirmado que así será: poco antes de entrar en el año en el que se cumple el 30.º aniversario de la publicación del primer libro de la saga, 'Harry Potter y la piedra filosofal', de J. K. Rowling, la nueva serie original para HBO Max verá la luz en todos sus mercados, incluidos Alemania, Italia, Reino Unido e Irlanda, de reciente lanzamiento.

Ha sido precisamente la plataforma la que ha hecho pública esta información, con el primer 'teaser' oficial del primer tomo de la serie, protagonizado por Dominic McLaughlin en el papel de Harry Potter. Escrita y producida por Francesca Gardiner, productora asesora de la aclamada 'Succession' y coproductora ejecutiva de 'Killing Eve', contará con Mark Mylod como productor ejecutivo y también director de varios de los episodios, después de haber dejado su huella en otras series como 'El séquito' o 'Juego de tronos'.

La primera temporada, 'Harry Potter y la piedra filosofal', tendrá ocho episodios, en lugar de los seis que se creía que tendría, y se estrenará en Navidad de 2026. Aunque desde Max España sólo han dado esta información, algunos medios apuntan a que será concretamente el día de Navidad, el 25 de diciembre, aunque por parte de la plataforma esta es la única información oficial.

Rowling forma parte de la producción ejecutiva de la serie, junto a Neil Blair —quien gestionó los derechos para la serie— y Ruth Kenley-Letts, CEO de Brontë Film and TV y ganadora de un premio Oscar un BAFTA a mejor cortometraje por 'Franz Kafka's It's a Wonderful Life', galardón que recibió junto a Peter Capaldi.