El Sindicato de Actores de Estados Unidos SAG-AFTRA ha entregado sus galardones, después de haber protagonizado el pasado año la mayor lucha del sector en años para mejorar las condiciones laborales de los intérpretes. La 30ª edición de los premios ha sido, por lo tanto, una de las más especiales y la presidenta del sindicato Fran Drescher ha recordado la "solidaridad que desencadenó lo que se recordará como el verano laboral caliente en el que tomaron el camino del héroe".

Después de los Globos de Oro, los Emmy y los Critics Choice, 'Succession' se llevó el premio SAG-AFTRA a mejor elenco de una serie de drama, mientras que, en el apartado de serie de comedia, 'The Bear' ganó también a mejor elenco, mejor actor de comedia para Jeremy Allen White y mejor actriz de reparto de serie para Ayo Edebiri.

En la categoría de serie de drama, los premios a mejor actriz y actor no fueron esta vez para los protagonistas de 'Succession'. Pedro Pascal dio la sorpresa al imponerse a Kieran Culkin y llevarse el galardón por su interpretación de Joel en 'The last of us'. Una pequeña victoria, después de que el actor haya intercambiado bromas con su contrincante en las anteriores galas de premios. Quizá porque no se lo esperaba, el actor protagonizó un atropellado discurso de agradecimiento en el que alcanzó a decir que "estaba un poco borracho y que era un honor" antes de irse diciendo emocionado y diciendo que "le iba a dar un ataque de pánico". Elizabeth Debicki se llevó el galardón a mejor actriz por su interpretación de Lady Di en 'The Crown'.

Y, de nuevo, sin sorpresas, los premios a mejor actriz y actor de una serie limitada fueron para los protagonistas de 'Bronca' Ali Wong y Steven Yeun.

Igual que sucedió en los Emmy, los reencuentros de elencos marcaron la gala que fue retransmitida en directo a través de Netflix. El reparto de 'Breaking bad' al completo subió al escenario para entregar el premio a los protagonistas de 'Succession'. Mientras que para el galardón de mejor reparto de una serie de comedia, subieron las actrices y actores de 'Modern Family'.